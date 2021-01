Gioventù Nazionale Foggia festeggia il record di tesseramenti: "Abbiamo fatto il botto"

"Il movimento giovanile di Fratelli d'Italia fa il botto". Così il direttivo di Gioventù Nazionale in provincia di Foggia esulta a un anno dalla nascita, annunciando un "record di tesseramenti". La campagna di tesseramento si è conclusa il 31 dicembre scorso e in un mese sono arrivate circa 60 adesioni.

“Siamo davvero contenti per il risultato. Ciò significa che i giovani si interessano alla politica, vogliono conoscere e capire ciò che accade senza subire passivamente il corso degli eventi, specie in questi tempi - afferma il responsabile organizzativo e relazioni esterne con delega al tesseramento Francesco Passione - Spesso si pensa che i giovani abbiano interessi futili o non ce li abbiano proprio. Il nostro segreto è la proposta che viene offerta, seria, che permetta di crescere e di impegnarsi per il bene comune ed essere un riferimento per i giovani della nostra Capitanata”.

Esprime soddisfazione anche il presidente provinciale dei giovani meloniani Mario Giampietro: “Un ottimo risultato in termini di adesioni, tenendo conto che un anno fa Gioventù Nazionale non esisteva neanche. Siamo contenti delle tante adesioni che abbiamo ricevuto, concludendo il tesseramento con un risultato che ha portato i vertici nazionali a congratularsi con noi. Con il nuovo anno, nuove sfide ci attendono e sicuramente non vogliamo fermarci a questo risultato che è invece un incentivo a fare sempre meglio. Uno dei nostri obiettivi sarà raddoppiare o addirittura triplicare il risultato raggiunto”.