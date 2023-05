I civici si 'annusano': nella Comunità politica per Foggia è tempo di scelte, ma non di alleanze

È “il tempo delle scelte” nella Comunità politica per Foggia, ma non delle alleanze: “Oggi è ancora prematuro”, ha detto a chiare lettere il portavoce pro tempore Luciano Beneduce in chiusura della terza assemblea nella Sala Farina.

Da quando il gruppo ha conferito al coordinamento la procura per le trattative, ha incontrato l'ex parlamentare Rosa Menga, in un colloquio promosso da Lucia Aprile, presidente della Società Civile; Pasquale Cataneo, presidente dell’Aps Catanata.Neo; Vito Defilippis di ‘Possibili Scenari’, il ‘Think & Do’ di Antonio De Sabato; Giovanni Quarato di ‘Capitanata 2050’, associazione che riunisce diversi attivisti M5S; e il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la Rinascita di Foggia. Si sono ‘annusati’.

“Abbiamo scelto di dialogare con chi è più simile a noi”, ha spiegato il docente universitario. E dunque, altri progetti civici, parola che, deve ammetterlo, oggi è “stanca e abusata”. Alla Comunità politica per Foggia un po’ tutti avrebbero riconosciuto che “nessuna altra realtà civica sta facendo questo lavoro enorme”. Ma, altrove, hanno incontrato pure resistenze, “forse anche legittime”.

Non vogliono essere categorizzati e, così, chiedono ai loro interlocutori di togliersi gli “occhiali appannati e vecchi” che li relegano più o meno a sinistra, anche solo per la presenza di alcuni esponenti di quella parte politica. Sono orgogliosamente civici e come tali vogliono essere riconosciuti. Beneduce si spinge a dire che la Comunità “sta facendo tutto quello che la politica in due anni non ha fatto: c’è una bolla – ha detto alla platea – con la città non parla ancora nessuno”.

Auspica fin dal primo giorno che i “rivoli” civici convergano in un unico alveo, ma non è detto che questo accada. “Da partiti e movimenti – fa sapere – non c’è stato alcun contatto”. Ma già dalla prossima settimana potrebbero esserci evoluzioni. I numeri in sala “tengono”, ed è rassicurante per i promotori del progetto che viaggia nella direzione di una lista per le Comunali.

La Comunità prende a cuore la vertenza ex Tozzi

L’assemblea ha ospitato anche la testimonianza della lotta dei lavoratori G&W Electric di Foggia. Un mese fa la Comunità aveva preso a cuore la vertenza e aveva votato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dall’avvocato Mario Nobile, schierandosi dalla parte dei dipendenti dell'ex Tozzi.

Al sindacalista Fiom Cgil Cristian Tricarico è stato concesso qualche minuto in più dei canonici cinque, per ripercorrere gli ultimi mesi in fabbrica e rendere intelligibili tutti i passaggi fino alle lettere di licenziamento e anche oltre.

Oggi ci sono operai che si sono rivolti alle agenzie interinali e accettano contratti a due mesi, perché la Naspi ad un certo punto finirà e a 40 anni non puoi restare fermo. Il monito finale di Tricarico è valido per tutti gli ambiti: “Bisogna reagire all’indifferenza”.

Il lavoro dei gruppi tematici

In occasione della terza assemblea, cinque dei sette gruppi tematici hanno relazionato sul lavoro avviato nelle ultime tre settimane. È apparso già in una fase piuttosto avanzata il gruppo, costituito da ben 21 partecipanti, che si è concentrato su ambiente, transizione ecologica e mobilità sostenibile. Dopo due incontri in presenza e una serie di riunioni da remoto, sono emerse le ‘emergenze’.

È stato Pellegrino Riccio a illustrare le risultanze del lavoro al quale hanno contribuito, tra gli altri, il biologo Gian Maria Gasperi di Aforis e il naturalista Maurizio Marrese, presidente del Wwf. Si sono focalizzati, prima di tutto, sulla gestione dei rifiuti urbani. “Attualmente, i cittadini pagano, per un servizio carente e pianificato malamente, 22 milioni di euro annui per la raccolta, in aggiunta ad altri 8 milioni per il trasporto e lo smaltimento”, si legge nelle slide.

Propongono, tra le altre cose, l’avvio del 'porta a porta' per le utenze domestiche in zone strategiche della città – maxi condomini, scuole, comparti urbani – con isole ecologiche dedicate e sacchetti con Qr Code. Segnalano “gravi carenze gestionali” del verde urbano e sono pronti a stilare un piano per raddoppiare il numero di alberi in città in 4 anni, mettendo fine alle “potature folli”, e a incrementare le aree dog.

“Il Parco regionale dell’Incoronata è attualmente in uno stato di abbandono e degrado, e il potenziale di questa area è completamente svilito da questo disinteresse amministrativo”, evidenziano. Giudicano le piste ciclabili “in gran parte strutturalmente sbagliate” e chiedono una revisione partecipata del Pums e del piano urbano traffico.

Il gruppo ‘Giovani e comunità educante’, composto da 16 partecipanti, per ora si è occupato soprattutto del metodo: si ripropone di incontrare le associazioni composte da giovani, perché finora, di loro, hanno sempre parlato gli adulti. “Devono essere i giovani a rappresentare le loro istanze”, ha spiegato Giuliano Sereno. Intendono inserire nel programma elettorale le buone prassi che esistono in Puglia e non solo. Muove i primi passi anche il gruppo 'Rigenerazione urbana e politiche abitative'.

I 14 partecipanti del gruppo 'Lavoro e sviluppo' vogliono restituire alla Fiera la centralità di un tempo, facendo leva sulla vocazione agricola della città e sulle nuove strategie e tecniche applicate al settore. Il tavolo propone, tra le altre cose, la conversione delle edicole dismesse in infopoint per il turismo e il volontariato.

Il gruppo Cultura e sistema culturale (16 partcipanti) prende ad esempio il monumento in ricordo delle vittime della strada al Quartiere Cep come simbolo della ‘cura’ della cultura materiale che non viene scalfita dai vandali. Gli altri gruppi sono ancora nella fase della condivisione e della conoscenza.

Il portavoce Luciano Beneduce si è detto “felicissimo dell’imperfezione: essere spuri e imperfetti è il nostro valore, la nostra grande ricchezza”. La dialettica, si apprende da lui, è forte nei gruppi. “La comunità politica è questa: piena di difetti – osserva – ma è in questi difetti che trova la sua ricchezza”.