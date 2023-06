Cambio in Consiglio provinciale: entra l'apricenese Pasquale Biscotti

Sarà Pasquale Biscotti, consigliere comunale di Apricena e segretario regionale del Partito Liberale Italiano, a subentrare in Consiglio provinciale a Miriam Maggi, decaduta dalla carica a seguito del commissariamento del Comune di Orta Nova.

Il seggio rimasto vacante, infatti, è attribuito al primo dei non eletti della lista ‘Per la Capitanata’, la civica dell’ex presidente Nicola Gatta. Alle elezioni provinciali 2021, Biscotti si piazzò al quarto posto con 2654 voti ponderati (17 amministratori avevano espresso la loro preferenza per lui).

Nella prossima seduta, in programma lunedì 12 giugno alle 15, l’assise dovrebbe procedere alla surroga.

Non ci sono altre sostituzioni in vista: l’esito delle ultime elezioni comunali, infatti, non modifica l’assetto del Consiglio provinciale. Resta in sella Michele Sementino, ex sindaco di Vico del Gargano eletto consigliere comunale e oggi assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio.