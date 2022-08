In tre sognano di entrare in Regione: nuova chance per Cera, Miranda e Cicolella

Si uniscono i destini degli aspiranti parlamentari oggi in Consiglio regionale e dei primi dei non eletti che, due anni dopo, hanno un?altra chance per strappare un biglietto per Bari. Le aspirazioni si moltiplicano per due e l?impegno raddoppia in campagna elettorale. La carica di consigliere regionale è, infatti, incompatibile con quella di membro di una delle Camere del Parlamento e, in caso di elezione, tocca rassegnare le dimissioni, spalancando le porte agli aventi diritto.

Raffaele Piemontese, ?blindato? nel listino del Pd nel collegio plurinominale Foggia-Bat e candidato anche nell?uninominale Cerignola-Gargano, eletto con 21.838 voti alle Regionali del 2020, lascerebbe il posto a Teresa Cicolella, prima dei non eletti del Partito Democratico con 4.024 preferenze. L?attuale assessora alla Sicurezza del Comune di Cerignola, aveva impugnato l?attribuzione di soli 2 seggi alla circoscrizione elettorale di Foggia e le risultanze delle operazioni dell?Ufficio Centrale Regionale, chiedendo la correzione dei risultati elettorali e una nuova ripartizione dei seggi spettanti al Partito Democratico. La giustizia amministrativa, però, aveva ritenuto infondato il ricorso. Le congiunzioni astrali favorevoli la proiettano in Consiglio regionale. Ma, nel frattempo, anche a lei è arrivata la chiamata alle armi per le elezioni politiche: è candidata al Senato nel collegio uninominale di Foggia, dove la sfida è piuttosto improba. Dietro di lei, ci sarebbe Anna Rita Palmieri, che alle elezioni regionali del 2020 aveva collezionato 4.024 voti.

Il plenipotenziario Dem non libera solo una poltrona in Consiglio regionale, ma cede anche la vice presidenza della Regione Puglia e le deleghe assessorili, compresa quella al Bilancio. In teoria, il passaggio di consegne con il consigliere regionale Paolo Campo lascerebbe inalterati gli equilibri, senza rimpasti e scossoni, ma nel regno di Emiliano tutto può accadere.

Nello schieramento opposto scalpita Napoleone Cera, primo dei non eletti di Forza Italia con 4.905 voti, subito dopo Giandiego Gatta, entrato in Consiglio regionale con 10.017 preferenze, che ora con il coltello fra i denti affronta la sfida per la scalata a Montecitorio nel collegio uninominale Puglia U02 Cerignola-Gargano. Cera vuole tornare con tutte le sue forze a Bari e ce la metterà tutta per contribuire alla campagna elettorale dell?amico manfredoniano.

L?entusiasmo di Joseph Splendido, candidato della Lega alla Camera nel collegio plurinominale Foggia e Bat, contagia anche Luigi Miranda, negli ultimi tempi rimasto un po? defilato e concentrato sulla professione forense. Potrebbe scattare un seggio per lui in Consiglio regionale. Alle elezioni del 2020 si era piazzato secondo con 4.066 voti.

Niente da fare, invece, per l?ex sindaco di Cerignola Antonio Giannatempo: sfumata la candidatura del consigliere regionale di Fratelli d?Italia Giannicola De Leonardis, sono tramontate anche le sue speranze di approdare a Bari sull'onda delle Politiche.