Ictus cerebrale, dopo la Stroke Unit di San Severo il leghista Splendido punta a farla istituire a Cerignola: "Fatti non parole"

E' raggiante il consigliere regionale della Lega di Foggia, Joseph Splendido, alla notizia dell'istituzione presso l'ospedale Masselli Mascia di San Severo, della Stroke Uniti I Livello. "Ci sono giorni in cui l’impegno politico regala grandi soddisfazioni, oggi è uno di quelli. Questo risultato arriva grazie all’impegno da me profuso in questi ultimi mesi, a partire da una interrogazione presentata in Consiglio regionale a inizio giugno con la quale chiedevo di completare nella provincia di Foggia l’attivazione delle Stroke Unit di I livello secondo i parametri indicati dalla legge. Presto, dunque, grazie al mio impegno in seno al gruppo Lega Puglia, la popolosa porzione del territorio foggiano potrà disporre di una struttura così importante e, soprattutto, godere del diritto di essere trattata tempestivamente per l’ictus cerebrale, seconda causa di morte in Italia. Ma non ci fermiamo qui, ora lavoriamo per lo stesso risultato a Cerignola. Fatti e non parole, questa è la cifra che connota l’impegno politico della Lega in Puglia"