Stefano Pastucci è il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Capitanata: "Lavoro e dignità saranno il nostro motto"

È Stefano Pastucci il nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Capitanata. La componente giovanile del Partito Democratico della provincia di Foggia ieri ha celebrato il suo congresso ad Apricena, in piazza dei Mille, davanti alla storica sede del Pd. Pastucci è stato eletto, così, nella sua città, "un grande motivo d'orgoglio - commenta il Partito Democratico di Apricena - a dimostrazione che il partito locale rappresenta un'importante palestra culturale per le nuove generazioni".

I giovani Dem hanno intitolato il congresso "Together", che significa insieme: "Io voglio che stasera noi insieme facciamo tremare questa piazza - ha detto il neosegretario suonando la carica - Fare politica oggi non è facile, perché bisogna avere grinta, passione e voglia di dire una parola di troppo". Insieme, vogliono continuare ad avere una visione diversa di ciò che li circonda. La gavetta e la militanza sono "uno stile di vita" per Stefano Pastucci, 19 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emozionato ma determinato ha ringraziato i suoi compagni di viaggio. "Pochi giorni fa abbiamo lanciato un'iniziativa, si chiama Eco Sostieni la Capitanata, forse uno dei progetti più belli che abbiamo stilato perché lo abbiamo fatto con il cuore - ha ricordato - Il nostro motto da oggi dovranno essere due parole di un'importanza brutale: lavoro e dignità, perché è questo che serve alla società di oggi".