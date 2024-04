Il leghista Casanova lascia Bruxelles, non si ricandiderà: in lista c’è il foggiano Splendido

Massimo Casanova non sarà candidato alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. L’europarlamentare bolognese residente a Lesina da più di 20 anni lascia Bruxelles dopo il primo mandato.

Solo ieri, nel corso di un convegno a Foggia sul sistema ferroviario promosso da lui, l’eurodeputato leghista, vicinissimo al ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini, aveva fatto sapere di non aver ancora sciolto le riserve.

“Ho dato il massimo in questi cinque anni”, ha detto dal palco. “Ringrazio Matteo Salvini che mi ha dato l’opportunità di diventare parlamentare europeo – ha affermato –. Si possono fare altre cose per essere ancora più vicini al mondo dell’impresa, alle partite Iva e a tutti quelli che sono maltrattati in Italia, e fare da anello tra i territori e le istituzioni, per riuscire ad avvicinarle”, sono state le sue parole che comunque preludono a futuri impegni.

“Sicuramente per il mio territorio, per Foggia, sarò sempre presente”, ha promesso. La politica deve cambiare, per lui: “Bisogna svegliarsi, darsi una mossa”.

Si era emozionato guardando il figlio in sala. “Mi hanno attaccato da tutte le parti, soprattutto essendo l’uomo più vicino a Matteo Salvini, però l’ho fatto con il cuore. I miei figli devono dire, un domani, ‘babbo ci ha provato a cambiare qualcosa’, e continuerò a farlo”, ha detto con la voce rotta.

Al convegno, per la cronaca, c'erano, tra gli altri, il sindaco di Lesina e commissario provinciale della Lega Primiano Di Mauro, Raimondo Ursitti, Antonio Vigiano e l'ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.

Nel gruppo Identità e Democrazia, Massimo Casanova è membro della Commissione per i trasporti e il turismo, della Commissione per la pesca e della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Macedonia del Nord.

Nel 2019 era stato eletto con oltre 63mila voti nella Circoscrizione Meridionale.

Oggi, in quella stessa lista, sempre nella circoscrizione che comprende Puglia, Molise, Abruzzo, Campania, Calabria e Basilicata, è candidato il consigliere regionale foggiano della Lega Joseph Splendido. Per lui, è la prima volta alle Europee.

Cinque anni fa era ormai fatta, ma a prendere il suo posto, al fotofinish, fu proprio l’intimo amico di Salvini che, questa volta, cede il passo.

Capolista nella Circoscrizione Sud è Roberto Vannacci e tra i più quotati ci sono il commissario regionale e senatore Roberto Mari e l’eurodeputato molisano Aldo Patriciello.