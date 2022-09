Tentato omicidio a Manfredonia, l'on. Angiola: "Allontaniamo i criminali dal nostro territorio"

“Quanto avvenuto a Manfredonia, con il ferimento di un pregiudicato in mezzo alla folla, desta in ciascuno allarmi e proteste del tutto comprensibili e giustificate”. E' quanto dichiara Nunzio Angiola, deputato di Azione e candidato al Senato nel collegio plurinominale della Puglia per la lista Azione-Italia Viva-Calenda. “Più che opportuna l’immediata riunione del comitato per la sicurezza pubblica e più che condivisibile la pressante richiesta di maggiore presenza dello Stato e delle forze dell’ordine, a cui va l’apprezzamento e il sostegno di tutti i cittadini onesti”.

“È particolarmente necessario” sottolinea il parlamentare “che sia spezzato il senso di impunità che traspare dalle modalità di esecuzione di questi feroci atti criminali, che sono compiuti senza remore in luoghi molto affollati. .Oltre alla necessaria e doverosa risposta dello Stato” conclude l’esponente di ItaliaSulSerio “è necessaria una ripresa e una rinascita del senso civico, con la fine di ogni omertà o compiacenza. Oltre a mettere a rischio la vita di persone innocenti, questi criminali devastano l’economia, il lavoro, il progresso, Dobbiamo tutti insieme scacciarli dal nostro territorio”.