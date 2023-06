Aria di guerra in Forza Italia: Cera eletto segretario del Consiglio regionale, batte Dell’Erba indicato da D’Attis

Il Consiglio regionale della Puglia ha eletto oggi il consigliere segretario d’Aula: è il sammarchese Napoleone Cera di Forza Italia, che ha collezionato 23 voti dei colleghi e vinto un braccio di ferro.

Quasi fisiologicamente, si direbbe, sostituisce Giandiego Gatta, oggi deputato e prima incardinato nello stesso ruolo. Del resto, al suo posto, a novembre, era tornato a Bari.

Ma il partito si è presentato spaccato al voto con due candidature: c’era anche il consigliere Paolo Dell’Erba, che ha ottenuto 12 preferenze, e che era stato indicato dal commissario regionale di Forza Italia in persona, il deputato Mauro D’Attis.

Nel suo “preambolo”, il capogruppo Paride Mazzotta non ha risparmiato critiche al più altro in grado: “C’è una posizione del capogruppo di Forza Italia su Napoleone Cera, c’è un’indicazione del coordinatore di Forza Italia, che ha contattato gli altri coordinatori per chiedere la votazione su Paolo Dell’Erba, e chiaramente la ritengo un'ingerenza. Non ritengo corretto, visto il lavoro che si svolge qui, in questa Assise, visto che siamo tutti Consiglieri regionali e siamo stati votati sui nostri territori e ognuno di noi è andato a presentarsi nelle case durante la campagna elettorale, chiedendo il voto personale, che oggi ci siano persone terze che intervengono su questioni che riguardano le dinamiche di questa assise. Mi atterrò comunque al voto che i miei colleghi consiglieri regionali decideranno di esprimere in favore dell’uno o dell’altro, fermo restando che sono due persone a me care, sono due amici, però in politica si fanno delle scelte, quindi io mi auguro che quest’oggi avremo comunque il Segretario d’Aula e che quest’Aula si possa esprimere”.

Nel successivo intervento, il collega Massimiliano Di Cuia prova a ridimensionare le dichiarazioni del presidente del gruppo: “Mi permetto di precisare, rispetto al ruolo del coordinamento regionale, che mai c’è stata un’ingerenza nelle attività del Gruppo e che ritengo che talune azioni rientrino nella normale dialettica politica e nel normale rapporto di collaborazione che deve esistere tra chi rappresenta un partito nelle Istituzioni e chi rappresenta un partito politico in questo caso nella nostra Regione. Quindi, davvero rispetto a questo mi permetto di segnalare che nessuna ingerenza c’è stata”.

Ha dovuto ammettere che, per questione che “troveranno certamente un maggiore approfondimento nelle sedi di partito”, il gruppo “non è stato in condizione di trovare una sintesi su un nome unico”.

L’esito della votazione – segreta - potrebbe essere il preludio di una resa dei conti nel partito. Napoleone Cera ha già annunciato per domani a Bari una conferenza stampa per commentare l’esito del voto. Per ora si gode il risultato, “emozionato e determinato ad affrontare questa nuova sfida e a fare la differenza”.

“La stima del Consiglio regionale nei miei confronti va oltre le bandiere di partito – ha scritto ad amici ed elettori – Ringrazio, perciò, i consiglieri regionali di ogni espressione politica che hanno voluto indirizzare su di me il loro voto”.

Sui social ha parlato di “un gesto di grande valore che dimostra la volontà di collaborazione e l'impegno comune per il progresso della Puglia”. Promette di svolgere l’incarico con “serietà, integrità e trasparenza, cercando sempre di rappresentare al meglio gli interessi di tutti. Sarò un punto di riferimento per l'intero Consiglio Regionale, lavorando instancabilmente per promuovere la partecipazione attiva, l'ascolto delle diverse opinioni e la costruzione di soluzioni efficaci per le sfide che affrontiamo”.

Per la cronaca, una sola preferenza è andata al consigliere regionale lucerino Antonio Tutolo e 10 schede erano bianche.

Tutolo aveva lanciato, più che altro, una provocazione: in caso di elezione, si era impegnato a non attivare la segreteria particolare e a rinunciare a macchina e autista. “Non avrò bisogno di ulteriori 1.200 euro extra per poter svolgere quel ruolo che, a mio avviso, si può fare con dignità assoluta anche senza questi benefit”. E poi aveva lanciato un monito ai colleghi: “Oggi i pugliesi potranno vedere quello che si decide qua con una parte dei loro soldi. Io preferirei far assumere qualche infermiere, qualche OSS, qualche medico con questi soldi”.

Ma la sua “offerta a buon mercato”, come l’aveva definita lui, è stata rifiutata.

Oggi è stato ricostituito l’Ufficio di Presidenza, “finalmente”, ha detto la presidente Loredana Capone che, aprendo il dibattito sul primo punto all’ordine del giorno, si era chiesta se questa fosse la volta buona.

La votazione si trascinava da mesi e a tenere banco era il caso Clemente: la maggioranza sosteneva che il posto di Gatta rimasto vacante spettasse a lei, dopo il passaggio del consigliere regionale foggiano in Azione. Ma Sergio Clemente è rimasto al suo posto e oggi ha archiviato una volta per tutte la faccenda rispondendo a Tutolo: “Noi abbiamo sempre dichiarato di essere consiglieri di maggioranza. Basta tornare indietro e rivedersi i video, perché è tutto in rete: noi abbiamo sempre detto di essere consiglieri di maggioranza. Insomma, noi siamo dove ci hanno eletto i cittadini pugliesi. Noi siamo lì. Quindi, non c’è bisogno di tornare sull’argomento”.