"Da Emiliano baggianate". Gemmato sul mancato reintegro dei medici no-vax: "Impugneremo Legge regionale"

Il Governo è orientato a impugnare la decisione della Regione Puglia di impedire il reintegro dei sanitari non vaccinati. Ad annunciarlo è stato il neo sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato nel suo intervento a Timeline su SkyTg24. Chiamato a commentare le dichiarazioni di Michele Emiliano che si era appellato alla legge regionale, proprio come precisato oggi dall’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, l’onorevole Gemmato ha risposto, senza ombra di dubbio, che “verrà impugnata”.

“Emiliano è una persona che gode della mia simpatia personale, è un simpaticone – ha detto in trasmissione il sottosegretario - Ma il presidente della Regione Puglia, peraltro magistrato, dovrebbe sapere che, nella gerarchia delle leggi, ciò che dice lo Stato centrale non può essere derubricato da una Regione. Peraltro, se si legge la legge regionale citata, si dice appunto che la fattispecie deve essere quella di una presenza di un obbligo vaccinale, che non c’è più. È evidente – ha aggiunto Gemmato - che sul Covid c’è gente che vuole speculare anche per darsi riconoscibilità di carattere politico, evidenza politica che non ha, e se la vuol dare dicendo delle baggianate come quelle che ha detto Emiliano, e mi dispiace che le abbia dette un magistrato”.