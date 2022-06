Reddito di cittadinanza sospeso in estate nelle città di mare: è la proposta della berlusconiana Ronzulli

In Puglia la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, precisamente da Barletta, ha lanciato la proposta di sospendere il reddito di cittadinanza durante la stagione estiva, a suo dire una soluzione a quello che rischia di essere un vero e proprio dramma per tutte le città sul mare, vale a dire la difficoltà per tutte le attività turistiche, ricettive e del mondo della ristorazione nel trovare personale stagionale. "Una difficoltà che, va detto chiaramente, è dovuta al reddito di cittadinanza che ha dopato il mercato del lavoro" aggiunge.

La proposta di Ronzulli, quella cioè di sospendere la misura per la stagione estiva, avanzata da Barletta, sta facendo già discutere. "Se chi lo percepisce continua a preferire una mancetta di Stato a un lavoro regolarmente retribuito, gli effetti sull’economia locale saranno devastanti. Si rischia di stroncare completamente una tradizione, un’eccellenza e un’esperienza che non meritano di finire nella pattumiera a causa di un assistenzialismo sfrenato che non ha ragione di essere laddove, invece, ci sono opportunità di lavoro serio e adeguatamente retribuito” ha aggiunto il vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, giungendo a una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Mino Cannito, in vista delle prossime elezioni amministrative.