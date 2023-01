Provinciali, Emiliano scontenta anche i socialisti: “Dimenticato il sacrificio per la sua elezione”

Si allunga la lista degli scontenti nel centrosinistra dopo la riunione del tavolo di coalizione a Bari decisiva per l’indicazione del sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, a candidato presidente della Provincia di Foggia. Proprio come Articolo Uno, anche la Federazione Psi ha appreso dell’incontro e del suo esito dalla nota del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Dalla lettura del comunicato desumiamo, con sommo dispiacere, che l’importante contributo e sacrificio dei Socialisti per l’elezione dell’attuale presidente della Regione Emiliano e, dunque, dell’attuale amministrazione regionale, è stato dimenticato – scrive il segretario Michele Santarelli - Tant’è vero che per la decisione assunta per la candidatura alla presidenza delle prossime Provinciali, i Socialisti sono stati del tutto esclusi da ogni qualsivoglia partecipazione. Eppure nella Capitanata non sono pochi i consiglieri comunali che parteciperanno a detta elezione. Evidentemente la cosiddetta coalizione che governa la Puglia ha ritenuto di poter fare a meno di questi voti e di questo ce ne rammarichiamo”.

A differenza di Articolo Uno, corre l’obbligo di precisarlo, il Partito Socialista non ha firmato i primi documenti lanciati un anno fa dalle forze politiche che hanno avviato un percorso comune sin dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Ma questo non attenua la delusione. “Con ancora maggiore dispiacere – prosegue Santarelli - prendiamo atto che se questo è il metodo che si intende adottare per il tavolo che porterà alla formazione della futura coalizione per le elezioni amministrative di Foggia, le condizioni politiche sono e saranno sempre più difficili. Noi Socialisti riteniamo che la dignità del nostro partito non può e non deve essere mortificata così come accaduto. Pertanto faremo certamente un’attenta riflessione per valutare il sostegno al sindaco di Vieste, politico stimato contro il quale non solleviamo eccezioni, se non il metodo usato nella scelta da cui siamo stati clamorosamente esclusi”.