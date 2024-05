Polemiche sull’audizione di Emiliano in Commissione Antimafia: “Mai parlato di inopportunità politica”

Le polemiche sulla convocazione in Commissione Antimafia del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano continuano a tenere banco.

Lo staff del governatore ha inviato una ennesima precisazione. La frase attribuita tra virgolette al presidente della Regione Puglia – ‘inopportuno che io venga in Commissione antimafia’ – “non è mai stata pronunciata, come dimostrato dalla lettera inviata alla Commissione il 24 aprile e resa pubblica per ripristinare la verità”, riferiscono dall’ufficio stampa.

Smentiscono la ricostruzione del deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, “secondo il quale a parlare di 'inopportunità politica' sarebbe stato Emiliano venerdì scorso agli uffici della commissione parlamentare Antimafia”.

È “falsa”, fanno sapere, perché “il presidente Emiliano non ha avuto interlocuzioni con gli uffici della Commissione”.

Il caso è divampato a inizio settimana. Il governatore si era visto costretto a divulgare la lettere inviata alla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, nella quale chiedeva di tenere distinta la sua audizione dal dibattito in Consiglio regionale sulla sfiducia per evitare strumentalizzazioni.

Era intenzione della Commissione procedere all’audizione nelle date alternative del 7, 8 e 9 maggio, ma la seduta del Consiglio regionale chiamato a discutere la mozione di sfiducia è fissata al 7 maggio.

Dopo la missiva, la Commissione lo ha convocato per il 2 maggio e Michele Emiliano ha comunicato la sua indisponibilità per le ragioni già rappresentate, aggiungendo come causa di legittimo impedimento la convocazione della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata.

“Essendo mio intendimento essere audito in Commissione, comunico che sono disponibile in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel Consiglio Regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra”, aveva scritto.