Sinistra Italiana si ‘scioglie’ nella Comunità politica per Foggia: "In questo momento non c'è una coalizione"

Il simbolo di Sinistra Italiana non comparirà sulla scheda alle prossime elezioni amministrative a Foggia, proprio come nel 2019. Quattro anni fa, il segretario provinciale del partito, Mario Nobile, per candidarsi, scelse la civica ‘Una città per cambiare’. Questa volta, in massa, il gruppo cittadino si fonde nel progetto della Comunità politica per Foggia e, anzi, ha contribuito a promuoverlo. Sinistra Italiana si ripropone di operare solo in quel contesto.

“Abbiamo deciso di ‘scioglierci’ nel percorso interno alla Comunità politica”, chiarisce l’avvocato Nobile, per quanto ormai, assemblea dopo assemblea, l’orientamento fosse palese. Ma lui resta il segretario provinciale del partito di Nicola Fratoianni.

L’operazione nasce nel 2021. “A seguito dell’arresto del sindaco Franco Landella, dello scioglimento del Consiglio comunale e poi del suo commissariamento per mafia, noi di Sinistra Italiana, quindi il gruppo dirigente e la base delle militanti e dei militanti, decidemmo di iniziare un percorso politico che guardasse da subito alle prossime elezioni comunali, ma che non guardasse alla ristrutturazione del partito e al suo rilancio”.

Si interrogarono, piuttosto, sul contributo che il gruppo, con le sue forze, con la sua sede, con le persone che lo componevano, poteva fornire ad una operazione più ampia, mettendo in rete le esperienze sociali e rilanciando un progetto politico che tenesse dentro, per la prima volta, esponenti di forze politiche, in questo caso Sinistra Italiana, “ma non era l'unica che poteva parteciparvi, poi è l'unica che vi ha partecipato però”, osserva, ed esponenti di forze sociali, organizzazioni, associazioni, comitati, sindacati e quant’altro.

Nell’estate del 2021, Mario Nobile ha incontrato Daniela Marcone e Luciano Beneduce, e “tutta una serie di persone che poi, pian piano, hanno iniziato a vedersi, a organizzarsi e a dare gambe a questo progetto, che ha avuto alcune tappe intermedie: un'assemblea, a luglio del 2022, alla Casa del giovane, in cui abbiamo gettato le basi per lanciare il percorso pubblico, e poi, ancora, a gennaio del 2023, un'altra assemblea che si è svolta al Sacro Cuore, al Rione Candelaro. In quella sede, il progetto chiaramente è mutato ed è stato in qualche modo puntellato, e ha dato vita alla Comunità politica che ha preso questo nome nelle ultime assemblee”.

A Foggia Sinistra Italiana esiste ancora?

Sinistra Italiana esiste ancora come forza politica, si occupa di tutte quante le questioni che attengono alla provincia, come il sostegno ad alcuni esponenti del nostro gruppo, si pensi a Stefania Russo, che è stata eletta recentemente sindaca a Bovino, a livello regionale con l'attività che viene svolta anche dai nostri esponenti in Giunta, e a livello nazionale, cito, ad esempio, l’interrogazione parlamentare di Ilaria Cucchi sulla questione dei licenziamenti della G&W Electric. Per quanto attiene, invece, alla città di Foggia, abbiamo deciso di mettere a disposizione tutta quanta la nostra organizzazione all’interno della Comunità politica, sciogliendoci lì dentro e operando solo ed esclusivamente in quel contesto e con gli strumenti di cui ci siamo dotati. Ad esempio, nell'ambito delle assemblee che si svolgono mensilmente, nell'ambito del coordinamento che è stato eletto, di cui fa parte anche qualcuno dei nostri iscritti, e dotandoci di un portavoce che rappresenta all'esterno anche il nostro punto di vista, nella persona di Luciano Beneduce.

L'Alleanza Verdi-Sinistra, da queste parti, esiste ancora?

L’Alleanza Verdi-Sinistra non esiste in nessuna parte d'Italia, perché in realtà le due forze politiche non hanno mai deciso di federarsi o di sciogliersi in un unico contenitore, ovvero di far nascere una nuova forza politica. L'Alleanza Verdi-Sinistra esiste all'interno del Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica e nella Camera dei deputati, come gruppo parlamentare. A livello territoriale, ognuno fa le proprie scelte, nel senso che in nessuna parte d'Italia è obbligatorio che le due forze politiche svolgano percorsi sinergici. Anche in altri contesti, si conferma chiaramente autonoma la linea di Sinistra Italiana rispetto a quella di Europa Verde. A livello parlamentare, invece, le forze sono più esigue, è necessario avere un'opposizione più compatta ed effettivamente le forze politiche lavorano in maniera assolutamente sinergica.

Alle Politiche avete presentato una lista comune e si poteva ipotizzare che quel simbolo si proiettasse anche sui territori per le Comunali.

Si proietta sui territori se c'è un percorso nei territori. Abbiamo fatto quello che si fa praticamente da sempre, negli ultimi tempi, a sinistra, cioè abbiamo unito le forze a livello nazionale e a livello territoriale per cercare di eleggere dei parlamentari che potessero rappresentare entrambi e comunque una base valoriale comune che esiste, ma che non è esattamente sovrapponibile.

Alla riunione di coalizione lei ha partecipato in qualità di segretario di Sinistra Italiana?

Sì, ma nel mio intervento, in occasione dell'unica riunione di questo tavolo, ho preso la parola evidenziando sin da subito che il mio intervento era un’integrazione di quello del mio portavoce, Luciano Beneduce, e che quindi si inseriva all'interno di una riflessione comune che è quella, appunto, svolta all'interno della Comunità politica. Il percorso che stiamo facendo, limpidamente, in maniera pubblica, non ha dei luoghi in cui si muove in maniera differente. Cioè, se io partecipo ad un'Assemblea della Comunità politica, tutti quanti sanno chi sono, che cosa ho fatto, cosa non ho fatto, i miei meriti, demeriti e anche la mia appartenenza partitica. Se partecipo ad un tavolo in quel contesto, tutti quanti sanno che vi partecipo come esponente di Sinistra Italiana che, però, sta dentro una dinamica organizzata che ha le sue regole, le sue proposte e i suoi obiettivi.

Quanto deve essere ‘largo’ il campo?

Non conta quello che dice il segretario di Sinistra Italiana, conta quello che all'interno della nostra Comunità politica stiamo decidendo tutti insieme, anche noi che abbiamo ancora la tessera di Sinistra Italiana. E la riflessione comune che stiamo facendo è che, in questo momento, una coalizione non esiste. Esistono dei tentativi per limare, ricucire ed eventualmente ricomporre delle differenze che esistono sia dal punto di vista tematico, sia dal punto di vista del metodo. E, in particolar modo su quest'ultimo, ci tengo a specificare quella che è la mia valutazione, ovverosia che come comunità politica stiamo provando a fare un percorso partecipato in città che guardi alla presenza di persone nuove, di persone che non possono definirsi usurate nell'ambito della politica, di persone dalla specchiata credibilità e serietà, che non hanno avuto incarichi né di governo, né come consiglieri in città negli ultimi vent'anni. Il nostro auspicio è quello di provare a costruire un progetto politico che abbia questi punti saldi nell'ambito della costruzione delle liste. Tutto questo non è condiviso al 100% dalle altre forze politiche che fanno parte di quel tavolo, non fosse altro perché alcune di quelle forze politiche hanno espresso esponenti di governo della città, esponenti dell'opposizione della città e, chiaramente, si atteggiano in modo differente rispetto ad una critica che perviene dalla base della città, dai cittadini e delle cittadine, e da chi, tra le forze politiche, non ha avuto quei ruoli e, quindi, non ha avuto quelle responsabilità, nell’accezione negativa del termine.

Di norma, nei comuni più grandi, i partiti si presentano con il loro simbolo. Non pensa che questa operazione possa annientare Sinistra Italiana a Foggia?

No, perché non ci stiamo nascondendo, nel senso che abbiamo pubblicamente detto quello che stavamo facendo. Forse non ci si ricorda che a dicembre del 2018 Sinistra Italiana lanciò un appuntamento pubblico molto partecipato, con più di 80 persone, nella sala del Museo, proponendo il medesimo progetto politico, poi non riuscito e che invece abbiamo rilanciato in questo periodo, ovverosia mettere insieme le forze sociali e le forze politiche che hanno una base comune, che hanno la volontà di fare un progetto alternativo per la città. Quindi, noi non ci stiamo nascondendo e non temiamo di scomparire, non foss’altro perché all'interno della Comunità politica le nostre idee, i nostri propositi, i nostri progetti, i nostri obiettivi politici hanno una maggiore possibilità di essere realizzati, visto e considerato che riteniamo Sinistra Italiana non autosufficiente, altrimenti avremmo continuato a muoverci in quel senso. La riteniamo invece insufficiente, proprio per questo ci mettiamo insieme ad altre persone, ad altri gruppi, per cercare di dare gambe alle nostre idee.

Pensa che Foggia abbia bisogno di un sindaco civico o di un politico?

Su questo, dovremmo provare a capirci. Esiste una modalità di essere civici tale per cui ci si ricicla dentro le civiche. Noi non stiamo facendo questa operazione. Il civismo, se così vogliamo chiamarlo, con questa categoria che però vuol dire tutto e niente, di cui si fregia la Comunità politica, è un tentativo di mettere insieme i cittadini e le cittadine che hanno una base politica più o meno comune, per quanto non esattamente uguale, derivante appunto da esperienze differenti, facendo sì che ci siano nuove persone che abbiano ruoli di responsabilità. L'esempio di Luciano Beneduce è quello di una persona che nella vita ha fatto politica, in organizzazioni studentesche e anche a livello nazionale, ma che poi ha scelto di lavorare in particolar modo sulla propria carriera accademica e soltanto di recente lo abbiamo rilanciato politicamente, proprio come uomo nuovo. Diverso è, invece, il civismo delle civiche di Emiliano, in cui transfughi di ogni tipo trovano una collocazione, proprio perché in quei contenitori non conta ideologia o le proposte politiche, ma quanto è pesante il proprio pacchetto di voti. La lista Con, per capirci, è forse l'esempio più plasticamente evidente di come si possa operare in un civismo trasformista, al contrario di un civismo in qualche modo ‘neo municipalista’, che guarda alle esperienze interessanti anche a livello nazionale.

L’ha stupita la fuga in avanti, per così dire, di Giuseppe Mainiero? Un rappresentate del suo comitato ha partecipato alla riunione di coalizione e poi due giorni dopo ha annunciato la sua candidatura.

Devo essere sincero, non sono così addentro alle dinamiche del comitato Resto a Foggia, quindi non potevano né essere stupito né essere certo che lo avrebbe fatto. Quindi, non so dare una risposta sulla sua strategia, né sulla sua tattica che è sua e resta sua. Quello che posso dire, è quello che ho affermato anche in quella sede, ovverosia che la presenza di esponenti che hanno una storia politica, giusta o sbagliata non mi interessa, marcatamente a destra, è un elemento ostativo alla costruzione di una coalizione che possa essere - non per il personale politico che la compone, ma per la cittadinanza - apprezzabile, credibile, che possa essere effettivamente in grado di parlare con una voce univoca. Questo al netto dell'operato di Giuseppe Mainiero che parla da sé, nel senso che è un uomo che da destra ha fatto una bella opposizione a Franco Landella e che ha ottenuto anche qualche risultato positivo. Quindi, non c'è disistima sul piano personale, c’è semplicemente una distanza dal punto di vista politico che è evidente a tutti e tutte.

In alcuni Comuni al voto nel 2024 sembra già partita la campagna elettorale. Sinistra Italiana ci sta lavorando?

Noi non siamo presenti in tutti i comuni al voto. A San Severo esiste un nucleo storico di Sinistra Italiana che mi consta stia partecipando a riunioni del centrosinistra. So che c'è un dialogo anche con Europa verde, che pure è presente in quella città, e c'è la volontà di non lasciare la città alle destre, ovvero alle operazioni civico trasformiste che pure in quella città si stanno riorganizzando. I compagni e le compagne del territorio, insieme alle persone che coinvolgeranno, decideranno il percorso. In questo momento, siamo molto concentrati su Foggia, non foss'altro perché dalle elezioni della città capoluogo dipende, a mio avviso, anche la possibilità di un rilancio della provincia, visto e considerato che, in questi ultimi anni, la città capoluogo è stata una zavorra più che un motore per la Capitanata, per cause imputabili ovviamente alle amministrazioni che l'hanno governata.