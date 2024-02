Il Comune di San Severo a sostegno degli agricoltori e delle imprese: "Sono il cuore pulsante della nostra economia"

In queste ore il Sindaco della Città Francesco Miglio ha presentato al Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo una Mozione ai sensi degli artt. 64-14-57 del regolamento del Consiglio comunale di San Severo, con invito di volerla inserire nell’ODG del prossimo Consiglio Comunale “Impegno dell'Amministrazione Comunale di San Severo a sostegno degli agricoltori e per la valorizzazione e promozione del ruolo e del reddito dei produttori nelle filiere agroalimentari”.

“È sembrato opportuno chiedere di impegnare il Consiglio Comunale con un atto ufficiale – dichiara il Sindaco Miglio – a sostegno degli agricoltori e delle imprese agricole della nostra comunità, cuore fortemente pulsante della nostra economia. Il mondo agricolo sta facendo sentire in queste ore la propria voce, lanciando un urlo di dolore ed allo stesso tempo di disperazione e rabbia per il delicato momento attraversato: siamo al fianco delle centinaia di aziende del territorio sofferenti per i vertiginosi aumenti dei costi di produzione, per i maggiori vincoli introdotti per le coltivazioni, per una situazione, in generale, al limite del soffocamento. L’auspicio inoltre, è che la mozione che sarà adottata dal Consiglio Comunale di San Severo, che fa seguito a quella presentata al Comune di Foggia dal consigliere comunale di Foggia Pasquale Cataneo ed altri, venga presa in considerazione anche dagli altri Comuni della Provincia di Foggia. Le istituzioni tutte del nostro territorio hanno il dovere di sostenere, in questo momento di rivendicazione dei propri diritti, il comparto agricolo, già duramente avversato nel recente passato da disastrosi eventi climatico - atmosferici avversi che si verificano con sempre maggiore frequenza”.