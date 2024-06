Situazione nel quartiere ferrovia sta precipitando: c'è la proposta di un consiglio monotematico in zona

Dopo i recenti gravi fatti di cronaca avvenuti nel quartiere Ferrovia, l'ultimo in ordine di tempo ieri pomeriggio sul viale della Stazione, il consigliere comunale Antonio De Sabato ha chiesto l'urgente convocazione di un Consiglio comunale straordinario da tenersi direttamente sul posto alla presenza dei cittadini, con l'invito, esteso alle associazioni locali e alle autorità competenti, a prendervi parte attivamente. "Le città sono di chi le abita".

"Questo incontro rappresenta un'opportunità fondamentale per discutere e adottare misure concrete per la sicurezza e la vivibilità del nostro quartiere. È arrivato il momento di porre in essere politiche inclusive, riqualificare e rigenerare la zona della stazione, aumentando e garantendo il grado di sicurezza per i residenti e non solo". dichiara De Sabato, secondo il quale "e semplici ordinanze non sono sufficienti" perché, aggiunge, "la situazione sta degenerando ogni giorno di più e il pericolo è che diventi irreversibile"

De Sabato propone il seguente ordine del giorno: l'analisi degli episodi di violenza recenti; la discussione su politiche inclusive e di rigenerazione urbana; le proposte di misure urgenti per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico; gli interventi e i contributi dei cittadini. "È essenziale agire ora per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. La sicurezza della nostra comunità non può più aspettare" conclude l'ex candidato sindaco.