"Una sezione distaccata della Corte d'Appello di Bari in provincia di Foggia"

Sulla Riforma Cartàbia sulla giustizia penale approvata dalla Camera - che prevede l’obbligo di chiudere i processi penali dopo due anni di Appello e dopo un anno in Cassazione al fine di ridurre del 25% nei prossimi 5 anni i tempi della durata del processo penale - è intervenuto l’on. Nunzio Angiola di Azione, il partito dell’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. “Sarà necessario organizzare la giustizia affinché sia più celere, nel rispetto della ragionevole durata del processo, garantendo nel contempo che nessun processo vada in fumo”.

L'on. Angiola prosegue: “Di recente in Commissione Giustizia è stato incardinato un provvedimento per la riforma della geografia giudiziaria, a partire dalle Corti di Appello, perché la fase di appello in Italia dura mediamente 850 giorni contro uno standard europeo di 105 giorni. In Puglia le cose vanno peggio perché la fase di appello dura in media 1064 giorni e con la Riforma Cartàbia numerosi processi potrebbero andare in fumo” aggiunge.

Il deputato di Azione ha depositato una proposta di legge per l’istituzione in provincia di Foggia di una sezione distaccata della Corte di Appello di Bari "dove localizzare i rinforzi che stanno per arrivare" puntualizza. "A Bari non ci sono spazi e la cosa più intelligente sarà quella di aprire una sede distaccata in provincia di Foggia, magari Lucera, dove si potrebbe valorizzare lo stabile dell’ex tribunale. Resta comunque il fatto che tutte le criticità collegate, in provincia di Foggia, alla soppressione dei tribunali minori (Lucera e le altre 6 sedi soppresse) non hanno ricevuto ancora una risposta e questo non va proprio bene”.