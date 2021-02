Il Comune Foggia fuori dal servizio civile. Palmieri e Norillo increduli: "Landella spieghi"

"Foggia è l'unica città a non essere iscritta alla relativa piattaforma nazionale né si hanno notizie di partecipazioni a bandi e/o misure similari. Di più, pare infatti che, a fronte di sollecitazioni in tal senso giunte all'ente comune da associazioni e organismi del terzo settore, l'amministrazione Landella non abbia ritenuto dare alcun tipo di risposta. Un silenzio ed una inerzia incomprensibili".

E' quanto denunciano Annarita Palmieri e Michele Norillo, consiglieri comunali del Partito Democratico."È assolutamente incomprensibile come un Comune capoluogo possa privarsi, consapevolmente, di uno strumento di aiuto pubblico qual è il servizio civile"

Per i due consiglieri comunali dem, "la vicenda appare tanto più paradossale se si pensa alle finalità assolutamente apprezzabili dello strumento di cui stiamo parlando che potrebbe non solo, a fronte di progetti validi, fornire supporto nella operatività quotidiana a beneficio della città e della comunità foggiana, ma fornire ai giovani occasioni di primo impiego, per quanto parziale, in un momento storicamente difficile sul fronte occupazionale".

Palmieri e Norillo concludono: "Riteniamo si tratti di una opportunità che vada assolutamente colta, al pari di tante altre amministrazioni italiane. Landella spieghi questa inerzia colpevole a tutto svantaggio dei giovani e della collettività foggiana"