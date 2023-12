Nuovo dirigente cercasi: parte la selezione per rimpiazzare Salvemini, Marchitelli resta fino al 2026

A contratto scaduto della dirigente Silvana Salvemini, che ha lasciato Palazzo di Città, il Comune di Foggia si attiva per rimpiazzarla. È pronto l’avviso pubblico per reclutare un dirigente a tempo determinato e pieno, ex art. 110 Tuel, come previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025.

La procedura, in tal caso, non ha carattere concorsuale: il sindaco sceglie il dirigente da una rosa di nominativi selezionati da una commissione.

Una graduatoria a tempo indeterminato ancora vigente, anche se con un solo candidato idoneo, è disponibile, ma era stata stilata per i Servizi Sociali e prevedeva il possesso della laurea in Sociologia, Pedagogia, Psicologia, Scienze dell’educazione e Servizio sociale. Requisiti diversi da quelli richiesti per la copertura del posto attualmente vacante, ai Servizi Archivio e Protocollo, Messi Notificatori, Urp, Politiche abitative, Stato Civile, Elettorale e Leva, Servizi Demografici, Anagrafe, Statistica e Censimento.

Da qui l’esigenza di avviare una nuova selezione pubblica per curriculum e colloquio per il conferimento dell’incarico della durata di tre anni.

In questo caso, è richiesta la laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche e affini.

Il bando non è stato ancora pubblicato, ma il colloquio è già stato fissato al 10 gennaio.

Un altro dirigente a tempo determinato, ex art. 110 Tuel, è invece destinato a rimanere a Palazzo di Città per altri due anni. Il parere del Servizio Avvocatura suggerisce di rinnovare il contratto del capo di Gabinetto Giuseppe Marchitelli.

La normativa, infatti, prevede che la durata degli incarichi a contratto non possa essere inferiore ai tre anni, tempo considerato congruo per conseguire i risultati prefissati e consentire al dirigente di esprimere le sue capacità. D’altro canto, però, la durata dell’incarico non può superare il mandato del sindaco, che lo affida intuitu personae.

La giurisprudenza in materia propende per l’illegittimità costituzionale dei meccanismi di spoils system applicati agli incarichi dirigenziali. Nel suo parere, l’avvocato Angela Paradiso, dirigente del Servizio Avvocatura, richiama le diverse pronunce.

In un eventuale giudizio in caso di mancato adeguamento del contratto, molto probabile considerata la diffida pervenuta già a settembre, “il Comune sarebbe esposto ad un elevatissimo rischio di soccombenza che potrebbe determinare un danno erariale commisurato al risarcimento del danno da riconoscere a titolo di differenze retributive”.

Per il momento, l’incarico di Giuseppe Marchitelli, dirigente dell'Area Affari Generali e della Cultura, era stato prorogato fino a febbraio, ma a questo punto, resterà in forza al Comune di Foggia almeno fino al 2 gennaio 2026.