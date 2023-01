Operativo il nuovo Cda dell'Asp Zaccagnino: "Realtà di grande valenza economica e sociale"

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Asp Zaccagnino, l’Azienda pubblica di servizi alla persona con sede a San Nicandro Garganico presieduta dall’avvocato Patrizia Lusi, riconfermata alla guida dalla Giunta regionale il 29 novembre scorso. È stato nominato il vice presidente, incarico affidato all’unanimità, come da prassi ormai consolidata, al rappresentante indicato dalla Diocesi di San Severo e dunque delegato del vescovo, Flavio Marrocchella, perito agrario e dipendente comunale. Compongono il Cda l’avvocato Nazario Penna, l’agronomo Costantino De Luca e Michele Facchino, anche lui agronomo, membri designati dall’amministrazione comunale.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, che sono sicura sarà foriera di importantissime novità – ha dichiarato la presidente Lusi nell’imminenza della seduta di insediamento - Partiamo già con due progettualità da sviluppare, una relativa ad un finanziamento regionale che siamo in procinto di chiudere, e l’altra del Pnrr con un finanziamento di 300mila euro per ampliare i servizi della comunità per minori Don Tonino Bello di proprietà dell’Asp e per creare un centro di ascolto per le famiglie”.

Da oggi “l'organo politico è operativo a pieno titolo”, ha osservato il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale, formulando i suoi auguri al nuovo vice presidente e ai neo consiglieri delegati del Comune, “con l'auspicio che, sul forte richiamo programmatico approvato all'unanimità in Consiglio comunale, il nuovo Cda possa inaugurare una rinnovata stagione di forti sinergie con il Comune e, quindi, con il territorio: la Zaccagnino è parte importante e imprescindibile del territorio e del tessuto sociale e politico sannicandrese e come tale dev'essere intesa”.

Anche dalla Coldiretti di Foggia sono pervenuti i migliori auguri di buon lavoro alla presidente e ai componenti del Cda, che “che sapranno valorizzare le vocazioni del territorio, puntando sull’agricoltura da primato per qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale”. Negli anni, la collaborazione tra Coldiretti e l’Asp Zaccagnino si è consolidata in numerose attività, “dal primo accordo di filiera per il grano duro 100% italiano, ad iniziative di solidarietà con la Puglia che registra il 27,5% dell’incidenza di povertà relativa, il peggiore su scala nazionale, a momenti di contrasto alla criminalità sul territorio”, ricorda l’associazione di categoria.

L’azienda è proprietaria di 2.206 ettari di terreni, ubicati in sei comuni della provincia di Foggia (San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, San Severo e Foggia), dai quali trae la quasi totalità delle sue rendite che vengono utilizzate per il perseguimento degli scopi statutari e una produzione di grano che si attesta tra i 16 ed i 20mila quintali per annata agraria, “una realtà – aggiunge Coldiretti Foggia – di grande valenza economica e sociale. Occorre continuare a collaborare, investendo sui punti di forza dell’agricoltura – conclude l’organizzazione agricola - con l’agroalimentare che continua a crescere in valore, nonostante le difficoltà causate dall’inflazione, dalle speculazioni e dagli effetti del conflitto in Ucraina”.

Nelle prossime sedute del Cda sarà nominato il direttore, scelto dall’Albo regionale dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione Puglia, e saranno designati i componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei revisori dei conti.