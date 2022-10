Schermaglie tra Pd e Cinquestelle. Altolà di Ruotolo: "Alle Comunali M5S con noi è fondamentale"

“Noi dobbiamo provare a lavorare affinché a Foggia la proposta politica sia la più larga possibile e possa rappresentare quanto più possibile una novità. Per questo credo che avere insieme a noi il Movimento 5 Stelle sia un passaggio fondamentale”. La pensa così il segretario provinciale di Articolo Uno, Gianluca Ruotolo, convinto che sia arrivato il momento di provare a costruire proposte larghe. Suggerisce, però, a tutti, indistintamente, di “tirare un po’ il freno e provare a mettere avanti idee e processi di partecipazione un po’ più sostanziosi. Dopodiché, verrà il tempo dell’individuazione dei candidati”.

Si riferisce, evidentemente, alle condizioni dettate dai Cinquestelle e alla piccata risposta del Pd cittadino. “Per me, non è uno scandalo che il Pd immagini di lavorare ad una proposta, come non è uno scandalo che il M5S ambisca ad avanzare una proposta – afferma Gianluca Ruotolo – Però, se ci fermiamo a queste schermaglie, sprechiamo il tempo in più che ci viene concesso, in caso di slittamento dell’appuntamento elettorale. Proviamo, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, a costruire delle modalità di convergenza sulle idee e sul terreno della partecipazione dei cittadini. Perché il dato su cui non si riflette a sufficienza è che l’aumento di astensionismo deve ricevere la stessa attenzione di quei cittadini che, invece, il voto l’hanno espresso, perché anche quello è un messaggio alla politica”.

La sua analisi del voto delle Politiche, a freddo, è lucida e autocritica. “Il Partito Democratico ha visto diminuire i voti e gli iscritti, ma la proposta di Articolo Uno non è che sia cresciuta esponenzialmente, in tutta onestà – prosegue il segretario provinciale - Anche noi siamo un pezzo di questa difficoltà, certo con una chiave di lettura forse più consapevole, più decisa, e per questo io penso che il lavoro di ricostruzione dobbiamo farlo insieme”.

Il suo nome non compare in calce al documento politico di Articolo Uno Puglia datato 30 settembre, l’appello per la nascita di un partito nuovo dei progressisti. Partendo dal presupposto che si abbandonasse l’idea di un congresso sic et simpliciter, proponeva di avviare “la costruzione politica e programmatica di un nuovo soggetto in grado di dare identità al campo democratico e progressista”, chiamando a raccolta Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Possibile, Demos, Sinistra Italiana, associazioni e movimenti.

“Io non ho firmato quel documento perché ritengono che sia genuinamente eccessivamente velleitario, e che il richiamo ad una grande fase di discussione che coinvolga diverse forze politiche che hanno fatto e stanno facendo traiettorie differenti non sia la cosa più immediata e più alla nostra portata”, spiega Gianluca Ruotolo.

Guarda con interesse, piuttosto, alla fase costituente aperta dal Partito Democratico. “Dovremmo provare a stare finalmente dentro una discussione che chiediamo da anni e che finalmente si annuncia, che è quella di una fase costituente che serve a ridefinire l’identità, l’agenda politica e l’organizzazione di una grande forza della sinistra progressista, che è il terreno nel quale possiamo dare un contributo più significativo, perché è esattamente la prospettiva alla quale noi stiamo lavorando da quando siamo nati dicendo che serviva una nuova forza politica popolare, con ambizioni di governo, ma che fosse portatrice di un messaggio radicale di cambiamento”. Solo dopo, secondo lui, si può costruire attorno un campo di forze e di alleanze. “Il tema del campo largo dei progressisti è più facile da gestire se riesci a dare forza e identità al soggetto principale di quel campo. Quindi, un richiamo ad una discussione così larga che non si sa dove vada a parare, rischia, alla fine, di essere genuino nelle intenzioni ma di non ottenere il risultato sperato. Invece io penso che la fase costituente aperta dal Pd, qualora i meccanismi di partecipazione e discussione fossero veramente quelli di una costituente, rappresenta uno strumento di discussione e cambiamento dello scenario politico molto più concreto e incisivo”, afferma Ruotolo.

Molto vicino all’ex ministro Roberto Speranza, sulla stessa linea d’onda, pone, però, una serie di interrogativi. Il primo punto riguarda la modalità di accesso alla fase costituente. “Noi poniamo le stesse riflessioni che pongono anche altri all’interno del Partito Democratico. E cioè, quando si dice apriamoci per fare un partito nuovo, ad esempio, può essere contraddittorio mettere come precondizione l’iscrizione al partito vecchio, perché allontana e non aiuta a chiamare a raccolta quelli che sono fuori”, osserva il segretario provinciale di Articolo Uno. E poi c’è il tema delle primarie. “Noi non diciamo che vadano necessariamente eliminate dalla prospettiva del nuovo soggetto, ma è contraddittorio, anche qui, determinare che la discussione che si farà sull’organizzazione e l’identità del partito finisca con le primarie. Terza cosa, ultima e forse più importante, se il tema è una ridefinizione dell’identità, qual è la base di discussione che noi mettiamo come terreno comune di partenza? Mi spiego meglio: se l’identità di questo partito non ha funzionato, possiamo far partire la discussione dall’assunto comune che il nuovo soggetto deve avere una diversa identità? Cioè, se abbiamo difeso per troppo tempo lo status quo, possiamo assumere come punto di partenza il fatto che questo nuovo soggetto deve esercitare una critica più forte al modello sociale ed economico esistente? Questa è anche una molla, una spinta, un invito a capire quali sono i soggetti che stanno fuori che convochi e coinvolgi nella tua discussione”.

In provincia di Foggia, Articolo Uno annovera tra gli iscritti amministratori come il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, Antonio Stornelli e Simona Venditti a San Severo. Nel partito, anche a livello locale, non tutti guardano di buon occhio questo passaggio. “C’è una forte convinzione che questo processo della costituente possa essere, con le giuste premesse, un percorso che ci aiuta a raddrizzare la rotta, ma permane, purtroppo, anche un pezzo di diffidenza, dovuto, ovviamente, agli errori di questi anni – ammette Ruoto - perché questa lettura che non diamo solo noi, ma anche alcuni dentro il Pd e altri diversi da noi fuori dal Pd, sulla identità incerta e sulla difficoltà di parlare ai ceti sociali, che dovrebbero essere il cuore della proposta politica, è un problema che noi viviamo da un decennio. E il fatto che non lo si sia affrontato finora con la giusta decisione, fa dubitare qualcuno che questa possa essere la volta buona e che, invece, non sia un’ennesima operazione che, alla fine, evita di sciogliere i nodi veri che stanno sul tavolo”.

Ottime, conferma, le relazioni a livello locale con il Partito Democratico. Del resto, hanno lavorato insieme alle ultime competizioni elettorali e Articolo Uno ha sostenuto la sua proposta politica. “Il problema più grande che noi abbiamo è rappresentato da tutti quelli che stanno fuori dal Pd e da Articolo Uno, che sono tanti, è che dovremmo invece, ricoinvolgere alla partecipazione politica diretta. Per questo – conclude -, io mi auguro che questa costituente possa essere un elemento che ci aiuta a fare questa operazione, perché è la cosa di cui più abbiamo bisogno: riportare alla politica un pezzo di cittadini, militanti, elettori appassionati che abbiamo via via perduto in questi anni”.