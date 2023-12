Renziani foggiani divisi, Marino non rimpiange Frattarolo. Ragni: "Tristezza"

Aldo Ragni contro Dino Marino all'indomani delle dichiarazioni del neo coordinatore di Italia Viva sulla scelta di Lorenzo Frattarolo di non accettare la nomina a componente dell'assemblea nazionale e di seguire l'onorevole Ettore Rosato nell'associazione Per. "Secondo il neo coordinatore la scelta di Frattarolo è indolore perché alle elezioni comunali di Foggia ha raccolto solo 250 preferenze. In pratica ha utilizzato le stesse argomentazioni dei nostri detrattori che giudicano inconsistente Italia Viva quando ci rinfacciano di essere un partito del 2 o del 3%".

In buona sostanza, spiega l'ex coordinatore del partito di Renzi in Capitanata, "come per i nostri detrattori anche per Marino a nulla valgono le idee, a nulla valgono le competenze, a nulla vale il coraggio nell’aver mantenuto issata la bandiera di Italia Viva in questa provincia mentre altri, pur tesserandosi ad IV, piazzavano familiari nel Pd prima e in Azione poi, a nulla vale il contributo e l’impegno che ciascuno di noi può portare alla causa riformista".

Aldo Ragni conclude: "È solo una questione di voti? Chi sceglie di aderire ad Italia Viva lo fa perché ha un'idea dell'impegno politico fatto di persone, di idee e di relazioni che meritano rispetto e che non si pesa in voti. Peccato. Peccato perché ogni giorno di più troviamo conferma della scelta fatta al congresso provinciale e regionale. Peccato perché la distanza tra le politiche di Italia Viva sul piano nazionale e i suoi rappresentanti sul piano regionale e provinciale ha assunto una distanza tale da imporre una riflessione sul futuro del nostro impegno politico".

Questo il commento di Dino Marino: "È avvenuto semplicemente che un iscritto, Lorenzo Frattarolo, qualche anno fa è stato nominato coordinatore regionale di Italia Viva Puglia senza essere votato dagli iscritti del partito pugliese, ma solo in seguito alla scelta di alcuni dirigenti nazionali che avevano creduto in lui, non dai pugliesi né dai foggiani - tant’è che non è stato eletto in Consiglio comunale, ovvero - i voti presi per il rinnovo comunale di Foggia sono stati quasi 250, circa un quarto dei voti sufficienti per essere eletti a nel consiglio comunale della Città di Foggia".

E ancora. "Dispiace aver perso un iscritto che, appena nominato nell’assemblea nazionale, tradisce la fiducia di tutti quegli amici che avevano creduto in lui. In risposta alle dichiarazioni di Frattarolo, voglio solo ribadire agli iscritti e ai simpatizzanti di Italia Viva che in questi giorni, proprio grazie a questo nuovo corso del partito pugliese, portato avanti dal presidente regionale Massimiliano Stellato e da tutti i presidenti provinciali votati nei congressi da più del 90% degli iscritti pugliesi, e inaugurato da Matteo Renzi il 28 ottobre scorso a Bari, che in Puglia, in Capitanata e a Foggia - Italia Viva non subisce nessuna perdita".

Lorenzo Frattarolo, rispetto al quale si vocifera che potrebbe ottenere un ruolo nell'Esecutivo di Episcopo, aveva evidenziato la sua contrarietà all'operato targato Marino-Stellato: “Inutile nascondere il disagio e il fatto che, purtroppo, non trovo più coincidenza tra i miei ideali e quelli rappresentati dall’attuale classe dirigente pugliese. Il meccanismo di cooptazione opportunistica di personale politico, di bacini elettorali utili alla bisogna, di recupero di notabilato di varia estrazione nel Mezzogiorno non mi entusiasma e non lo condivido. Sono fermamente convinto che la frammentazione dell’area centrista sia un errore politico, particolarmente grave qui al Sud. Ragione per cui sto seguendo con interesse lo sforzo aggregativo di Ettore Rosato e di Elena Bonetti con la costituzione dell’associazione Popolari Europeisti Riformatori (Per), e ho scelto di partecipare attivamente alla costruzione della lista popolare e riformista di Tempi Nuovi, favorendo l’elezione al primo turno di Maria Aida Episcopo a sindaca di Foggia e la peggiore sconfitta del centrodestra foggiano degli ultimi 30 anni”.