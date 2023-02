Iaccarino torna all'attacco di Landella: "Faresti bene a tacere, potrebbe esserci dell'altro"

Non è passato inosservato, tutt’altro, e ha fatto il giro del web, il commento di Leonardo Iaccarino pubblicato sotto a un post della pagina Fb di Foggiatoday, in riferimento alla lettera di Franco Landella, in cui l’ex sindaco di Foggia tira in ballo l’ex presidente del Consiglio comunale e suo principale accusatore.

"È bene ricordare, infatti, che a seguito della vicenda, che ha avuto grande risonanza mediatica, delle pistolettate di Capodanno, di cui l’allora Presidente del Consiglio Comunale di Foggia si è reso vergognosamente protagonista, sono stato io il propulsore della sua mozione di sfiducia e della conseguente decadenza dalla carica di Presidente. Del mio accusatore non va tralasciato un aspetto importante, ossia che il suo patente spirito di risentimento non è frutto della mia immaginazione ma è stato cristallizzato pubblicamente in un video postato sui social in cui l’allora Presidente del Consiglio preannunciava la sua vendetta in caso di sfiducia".

“Continua a citarmi inutilmente perché l’arrampicata sugli specchi è diventata la sua professione. Smettila di fare il martire perché anch’io dovrò difendermi, continuando ad accusarti, nel processo che finalmente avrà inizio a breve” scrive Iaccarino.

Nel suo commento aggiunge: “E ti ricordo, caro ex sindaco, che potrebbero esserci ulteriori elementi per il quale faresti bene a tacere”.

L’ex presidente del Consiglio comunale fa riferimento a una presunta “compravendita di consiglieri di minoranza (tra i quali il sottoscritto)” e ad un assessore, “tuo fedelissimo”, aggiungendo che si sarebbe presentato prima dei consigli comunali, “per ‘convincere’ qualcuno a partecipare agli stessi consigli visto che non avevi più la maggioranza?”

Il riferimento è alla “fine del mandato della prima consiliatura” scrive Iaccarino.