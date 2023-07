Scontro Coscia-Naturale. Il sindaco di Carlantino: "Rifiuta il confronto", la senatrice: "Sparata pretestuosa"

Se la vicenda non la raccontassero i comunicati ufficiali, sembrerebbe di assistere alla tipica litigata tra due amici, uno dei quali imputa all’altro di essere passato vicino casa senza fermarsi per un saluto.

E invece, lo scambio di battute dai contenuti politici non proprio elevatissimi, vede protagonisti un sindaco e una senatrice della Repubblica. Tutto è cominciato da un post sulla pagina Facebook di Gisella Naturale, senatrice del Movimento Cinquestelle che lo scorso 13 luglio ha incontrato nella cornice del lago di Occhito alcuni rappresentanti delle associazioni dei Monti Dauni. Teatro dell’incontro, la sede dell’associazione Araba Fenice di Carlantino.

“È fondamentale l’associazionismo soprattutto in questi territori geograficamente isolati, ma che celano tesori magnifici a livello naturalistico e culturale”, il commento della Naturale, che ha poi rimarcato l’importanza delle associazioni nella gestione delle zone archeologiche dei comuni del nord dei Monti Dauni “che possono essere gestite certamente dalle istituzioni, ma solo con il supporto delle associazioni che conoscono bene il territorio e che possono avere accesso, in sinergia con le amministrazioni comunali e con la Regione, a bandi di ogni genere”.

Apriti cielo. Perché proprio quel riferimento alla sinergia con le amministrazioni comunali ha spinto il sindaco di Carlantino Graziano Coscia a ‘bacchettare’ la senatrice, ‘rea’ di non aver incontrato la massima carica comunale. Un comportamento recidivo, secondo Coscia: “Non è la prima volta che l’onorevole Naturale viene a Carlantino. Anche stavolta, però, non ha sentito la necessità né avuto il buonsenso e il garbo istituzionale di volere incontrare il sindaco. É questo il suo modo di costruire una ‘sinergia con le amministrazioni comunali? Avrei avuto piacere di accoglierla in Municipio come una delle rappresentanti in Parlamento di questo territorio. Certo, appare alquanto singolare che la senatrice parli di sinergia con le amministrazioni comunali e poi, più volte, si rechi in un paese senza volere incontrare il sindaco, figura che di quelle amministrazioni comunali è al contempo la sintesi e l’espressione più alta, poiché scelta direttamente dai cittadini di una Comunità”, l’accusa. Nella nota il sindaco precisa di non voler polemizzare, propositi che però sembrano venir meno quasi subito nelle parole successive: “Non voglio pensare che l’onorevole Naturale visiti Carlantino e gli altri paesi solo in ottica elettorale, in previsione delle prossime comunali, ignorando volutamente l’Amministrazione comunale. Vorrebbe dire che la senatrice antepone la propaganda ‘pro domo sua’ al rapporto leale con i territori”.

Per rincarare la dose, Coscia fa anche un paragone con altri esponenti del Movimento come l’europarlamentare Mario Furore, o l’assessora regionale Rosa Barone o il parlamentare Giorgio Lovecchio ritenuti più collaborativi e aperti al confronto. “Se Naturale avesse avuto la correttezza istituzionale di incontrarmi, avrei avuto modo di rappresentarle le istanze della Comunità, di illustrarle quanto fatto finora dall’Amministrazione comunale che rappresento e quale tipo di sostegno ci aspettiamo da lei in qualità di rappresentante del territorio. Avremmo, in tre parole, avviato una sinergia”, ha aggiunto, invitando la senatrice a far visita al comune: “Le porte del Municipio sono spalancate”. “So bene che le porte del Comune sono aperte e ci mancherebbe, come lo sono quelle dei comuni dell’intera Puglia, mio collegio di elezione”, la replica piccata della Naturale, che rimprovera due volte al sindaco l’uso della carta intestata del Comune per produrre un pensiero privato “che non interessa a una buona parte della sua cittadinanza, visto che non si tratta di un argomento carlantinese”. La senatrice ritiene inopportuno il comunicato di Coscia, in quanto l’incontro si è svolto con le associazioni di un intero comprensorio e non del comune di Carlantino: “Un incontro organizzato da un libero cittadino che si è impegnato per creare questa sinergia con i parlamentari di riferimento”. Si spiegherebbe in tal senso il mancato coinvolgimento dei sindaci. Ragion per cui, la senatrice definisce quella di Coscia una “sparata di inizio settimana completamente pretestuosa”.

“A questo punto voglio considerare questo appunto del sindaco Coscia come un invito formalizzato malamente che mi auguro a breve possa concretizzarsi in qualcosa di più produttivo per i suoi concittadini e le sue associazioni, ma anche con Bari, Roma e Bruxelles, dove molti suoi colleghi sono di casa da anni e contribuiscono fattivamente al benessere dei paesi che amministrano”, la conclusione della senatrice. Tutto chiarito? Macché. Il tennistico scambio di comunicati prosegue con un nuovo affondo del primo cittadino, anche più pesante del primo, nel quale rimprovera alla senatrice la scarsa conoscenza del territorio. Coscia pone l’accento sul profondo legame tra il comune dei Monti Dauni settentrionali e l’invaso “che disseta lei e l’intera provincia di Foggia”, sorto su terreni che decenni fa erano coltivati dagli abitanti di Carlantino: “Prima che lei diventasse senatrice, diverse generazioni di carlantinesi hanno avuto a che fare con quella diga, un’opera che ha cambiato la storia di Carlantino nel bene e nel male, un gigante d’acqua che ha fornito e continua a fornire le risorse idriche fondamentali per la vita e l’economia di una delle province più estese d’Italia. È mortificante constatare il vuoto di conoscenza e la totale inadeguatezza al proprio ruolo di persone che dovrebbero portare le nostre istanze in Parlamento. Semplicemente, la senatrice Naturale non sa di cosa parla. I carlantinesi lo sanno, ecco perché i cittadini che hanno partecipato ai suoi incontri si contano sulle dita di una mano”, le parole del primo cittadino, che nella controprelica fa anche un riferimento all’appunto mossogli sulla carta intestata: “Questa polemica con la senatrice Naturale non è una questione privata, riguarda tutti i carlantinesi, perché tutti i miei concittadini e la Comunità che rappresento con orgoglio hanno diritto di sapere che c’è un parlamentare che con arroganza, e mostrando scarsa conoscenza, fa capire quanto poco tenga in considerazione Carlantino e quanto poco sappia della Diga di Occhito”.

Il primo cittadino chiosa: “Se non vuole accogliere i miei ripetuti inviti a confrontarsi pubblicamente con l’Amministrazione comunale che rappresento, la senatrice può tranquillamente continuare con le sue gitarelle in riva al lago. Vorrà dire che per discutere seriamente di problemi e prospettive di questo territorio, ci rivolgeremo a chi il territorio lo conosce veramente”.