Forza Italia non accetta lezioni di moralità: "La mafia nel Comune di Foggia non si è mai vista"

“La mafia nel Comune non si è mai vista e non ci sarà mai, perché noi siamo tutte persone laboriose e perbene”. A Palazzo di Città, il tema delle eredità risveglia i vecchi fantasmi dello scioglimento per infiltrazioni e ad avventurarsi su un terreno scivoloso è Forza Italia.

Il capogruppo Luigi Fusco, peraltro componente della maggioranza nella passata legislatura, oggi all’opposizione, sbotta dopo un intervento del consigliere Dem Italo Pontone che rivangava il passato.

“Se ci fosse stata un’amministrazione corretta, probabilmente non avremmo messo in mano ai commissari la città di Foggia”, aveva detto in un passaggio che, evidentemente, ha urtato la suscettibilità di alcuni dirimpettai.

“Della mafia al Comune di Foggia non vi era alcun segnale. Se qualcuno ha sbagliato, sarà la magistratura a dirlo e, se colpevole, pagherà per quello che ha fatto”, ha affermato Fusco.

La tentazione di rinfacciare il caso di Bari è forte, ma desiste (“Non mi compete, non sono né un giudice e né tantomeno sono in grado di commentare tutto quello che è avvenuto”).

Da un botta e risposta a microfono spento, mentre Pontone si domanda dove voglia andare a parare, viene fuori il nocciolo della questione: “È stato un fatto politico”. La pensa così l’azzurro Luigi Fusco. “Né noi né tutti quei consiglieri che sono indagati si sono mai interfacciati con alcun mafioso”, dichiara in aula.

Il dibattito, prima di sconfinare, verteva sul Piano triennale delle opere pubbliche, ereditato dai commissari.

“Qui avete la crème de la crème dei politici di centrodestra – aveva detto Fusco all’attuale Amministrazione - perché non solo siamo stati eletti con voti altissimi, ma abbiamo anche tanta esperienza, che molti di voi non hanno. Forti di questa esperienza, ogni giorno in commissione collaboriamo con voi, con umiltà e sacrificio, per raggiungere gli obiettivi comuni per il bene della nostra città”.

A dargli man forte, è stato il collega dello stesso partito, Pasquale Rignanese: “Qualcuno continua a fare campagna elettorale sul discorso dello scioglimento per mafia. Mi dispiace che si faccia ancora un utilizzo strumentale di quello che è accaduto, perché sappiamo bene che gli scioglimenti per infiltrazioni mafiose presentano anche delle anomalie. Per i paradossi delle leggi dello Stato, la mafia si può infiltrare in un ente locale come il Comune, e non nella Regione, nelle Province e in altri enti pubblici”.

Sulla città capoluogo di Regione lancia il suo anatema: “Quello che è accaduto a Foggia potrà accadere anche a Bari o altrove, quindi non vedrei responsabilità politiche. Quella procedura proviene da un prefetto, che è coordinato dal Governo, non lo dice Pasquale Rignanese, lo dicono le leggi, e quel Governo all'epoca era opposto a quello della città di Foggia. Non voglio e non accetto più lezioni di moralità e di legalità da nessuno. Le responsabilità sono personali, lo dice la nostra Costituzione, articolo 27, e se qualcuno ha sbagliato pagherà davanti alla giustizia”.

Dalla maggioranza è arrivato l’invito a guardare avanti. Invano, la presidente Lia Azzarone ha provato a ricondurre il dibattito nell'alveo degli argomenti all'ordine del giorno e ad archiviare il passato.

L’assessore Giulio De Santis non ci sta a derubricare lo scioglimento ad un nulla di fatto, per quanto riconosca che la legge necessiti di correttivi. Ha ricordato come i poteri dei commissari straordinari fossero stati persino prorogati, “perché vi era un’esigenza di moralizzazione del sistema politico”.

A chi era presente anche nelle altre maggioranze dice che “non c'è alcun tipo di questione morale, ci può essere una questione politica. Io difendo tutte le opposizioni però dobbiamo farci un'analisi, poi ci saranno i giudizi, per fortuna primo, secondo e terzo grado, e capiremo che cosa è successo".

Ricorda di non aver speso “nomi facili da consumare” in campagna elettorale la sindaca Maria Aida Episcopo: “Siamo convinti che il reato se lo addebita la coscienza che lo ha commesso e che l'Italia è garantista fino al terzo grado di giudizio – ha affermato parlando a nome della sua maggioranza -, però, non potete dimenticare che siamo stati commissariati per due anni e mezzo, ed è quella la verità fattuale che disperatamente verifichiamo ogni giorno”.