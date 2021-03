"Vado a fare un servizio importante dal notaio". Si dimette anche Iaccarino: "Siamo a quota 13"

L'ex presidente del Consiglio comunale, come aveva annunciato, si è accodato ai colleghi dell'opposizione che ieri sera avevano sottoscritto l'atto attivando l'iter per lo scioglimento anticipato. Ora mancano solo 4 firme per archiviare l'esperienza amministrativa targata Franco Landella