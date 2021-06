Tour in Capitanata del sottosegretario Sasso

Il sottosegretario della Lega al ministero dell’Istruzione, Rossano Sasso, sarà in provincia di Foggia da domani per una due giorni densa di incontri.

Si parte mercoledì 23 giugno alle 11 con la visita al liceo scientifico ‘Libetta’ di Peschici; seguiranno alle 12 i saluti istituzionali presso Palazzo di Città con il sindaco, Franco Tavaglione. Nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno il sottosegretario Sasso si recherà a Vico del Gargano dove alle 16 visiterà la biblioteca comunale, per poi spostarsi, alle 17.15, presso il liceo “Marone”.

Giovedì 24 giugno sarà la volta di Serracapriola, con visita, alle 17.30, presso la scuola media dell’istituto comprensivo ‘Giovanni Paolo II’. Alle 18 invece, visita al Castello. La due giorni si chiuderà alle 19 di giovedì 24 giugno quando il sottosegretario di Stato terrà un incontro con l’amministrazione comunale e la cittadinanza.

“Sono felice di poter tornare, oggi in una nuova veste istituzionale, in uno dei territori da cui è partita la mia gavetta politica. Ringrazio l’on. europarlamentare Massimo Casanova che, assieme a me, ha fortemente voluto questo momento di confronto con le scuole di Capitanata e con le amministrazioni comunali impegnate nella difficile sfida delle ripresa, anche scolastica. Studenti, docenti e tutto il mondo della scuola sono il comparto che i lockdown hanno probabilmente maggiormente colpito. Sono soddisfatto che, come Lega, stiamo portando a finalizzazione diverse battaglie che da sempre ci contraddistinguono in questo settore. Di questo parlerò nei miei incontri, facendo mie le istanze che proverranno dai diversi momenti di ascolto e confronto nelle realtà locali. La Lega, ed io personalmente, continueremo ad interfacciarci con la realtà vera, quella che il mondo della scuola, del lavoro, della famiglia, dei giovani vivono tutti i giorni, per ricostruire un Paese che la pandemia ha fortemente debilitato. Ringrazio per questo chi quotidianamente lavora per la Capitanata, dal consigliere regionale Joseph Splendido al segretario provinciale Daniele Cusmai, ad ogni singolo esponente del partito. Noi ci siamo. La Lega c’è” il commento dell'on. Sasso.