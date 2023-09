Vocale e Di Leo replicano a Berardi: "Rispetta le regole e finiscila di buttarla in caciara"

Il presidente del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico e il sindaco Matteo Vocale, replicano alle affermazioni del consigliere comunale di opposizione, Antonio Berardi, fatte nel corso della seduta consiliare di ieri 27 settembre, richiamando gli articoli 25 e 32 del Regolamento del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico: "Il Consiglio può discutere solo degli argomenti all'ordine del giorno e chi intende fare dichiarazioni su altri argomenti deve informare il Presidente prima che si tenga il consiglio. Questo dovrebbe essere l'abc per ogni consigliere comunale".

Per Diego Di Leo e per il primo cittadino, Berardi avrebbe ostacolato ancora una volta i lavori dell'aula, "con interruzioni su argomenti del tutto fuori tema e pantomime che puntualmente violano il Regolamento del Consiglio Comunale" scrivono. "Tutto ciò ormai è intollerabile. Berardi ha dimostrato di approfittare delle deroghe concesse sinora dalla Presidenza del Consiglio comunale sul diritto di parola solo per fare caciara e mai per porre seriamente problemi della città".

Sindaco e presidente del Consiglio comunale concludono: "D'ora in avanti, sarà applicato alla lettera il Regolamento, a garanzia del diritto di tutti i consiglieri e dei cittadini, che non possono più assistere a queste deplorevoli teatrate, che minano l'onorabilità delle istituzioni cittadine. Siamo in democrazia, non in anarchia. E la democrazia ha delle regole che si rispettano" la chiosa rispetto alle accuse di Berardi, che invece ha definito la gestione del governo locale, una dittatura.