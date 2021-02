Movimento 5 Stelle: la foggiana Rosa Menga espulsa dal gruppo parlamentare

Doccia fredda per la deputata di Foggia Rosa Menga che ha appena ricevuto la notizia della sua espulsione dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle per effetto della decisione presa dal capo politico ed eseguita da Davide Crippa attraverso una lettera, di punire i 21 deputati grillini che ieri a Montecitorio hanno votato contro la fiducia al governo Draghi, si sono astenuti o non hanno risposto alla chiama. Con i 15 del Senato, sono in tutto 36 i pentastellati messi alla porta.

Rosa Menga non aveva risposto alla chiama uscendo dall'aula. A differenza della lettera ricevuta dai colleghi del movimento che hanno votato contro o che si sono astenuti, che riportiamo sotto, a Menga si contesta la dichiarazione di voto.

. "L'attività del gruppo parlamentare 'Movimento 5 stelle' è informata ai principi di partecipazione, trasparenza e responsabilità, nell'ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti. Dal resoconto della seduta dell'assemblea di giovedì 18 febbraio risulta che tu abbia votato in difformità del gruppo in occasione della mozione di sfiducia al Governo Draghi. Tale fatto, oltre a denotare il mancato rispetto delle decisioni assunte dagli iscritti con la votazione in rete e, conseguentemente, dagli organi del Movimento, pregiudica l'immagine e l'azione politica del nostro gruppo parlamentare. Pertanto, su indicazione del capo politico dispongo - sentito il Comitato Direttivo - la Tua immediata espulsione dal Gruppo Parlamentare 'Movimento 5 Stelle' senza ratifica degli iscritti, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto".