Rosa Menga e Troiano, le deputate ex cinquestelle che hanno rifiutato la candidatura

Francesca Troiano e Rosa Menga, le due deputate ex cinquestelle passate nel corso della legislatura rispettivamente a Italia Viva ed Europa Verde, non saranno della partita. La deputata di Manfredonia sostiene di aver rifiutatato la candidatura nella lista dei renziani-calendiani dopo un’attenta riflessione: "Ho scelto di non accettarla la proposta per potermi meglio dedicare a un lavoro capillare sul mio territorio in nome del progetto Renew Italia nel quale credo fermamente. Così come credo che la politica non si faccia solo nei e dai palazzi, ma anche e innanzitutto tra la gente coltivando e alimentando concrete prospettive per rilanciare il territorio e il nostro Paese" il commento a Foggiatoday.

Ha deciso di rifiutare la candidatura come capolista dell'alleanza Verdi Sinistra nel collegio plurinominale Foggia-Barletta, anche Rosa Menga: "Adesso é giunta l'ora di tornare alla mia, di vita, quella di giovane trentenne, di donna, di figlia, di sorella, di compagna, di medico. Forse non sono fatta per la politica, o forse la politica non é fatta per me, se per politica si intende la gestione verticistica del potere e l'esercizio del potere stesso nell'interesse di pochi. La pura verità é che non esiste, ad oggi, una forza politica che faccia rinascere in me l'entusiasmo di impegnarmi in prima persona: una forza politica che metta le nuove generazioni, la difesa dell'ambiente e la giustizia sociale al centro di ogni proposta programmatica, che per ogni scelta dia la parola ai cittadini e che, soprattutto, quella parola poi la mantenga. Una forza politica, in sintesi, che il MoVimento 5 Stelle, da cui sono stata espulsa per non aver votato la fiducia al Governo Draghi, era e non é più, e che Europa Verde, a cui ho aderito a marzo scorso, poteva essere ma non é ancora".