Sconfitta nel collegio di Foggia, l'antiabortista Roccella è ministro alla Natalità. Fitto agli Affari europei e Pnrr

L?onorevole Eugenia Maria Roccella, bolognese candidata nel collegio uninominale di Foggia e sconfitta dal Cinquestelle Marco Pellegrini, è il nuovo ministro alla Famiglia, Natalità e Pari Opportunità del Governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo una campagna elettorale in Capitanata, quasi sempre in tandem con l?attuale senatrice di Fratelli d?Italia Anna Maria Fallucchi, è stata poi eletta nel collegio plurinominale della Calabria.

?Vengo definita una bolognese, quindi una 'nordica' paracadutata al Sud, in realtà non è così: sono nata a Bologna, questo ovviamente è vero, ma sono molto meridionale, di ascendenze metà pugliesi metà siciliane?, disse in città rispondendo alle bordate degli avversari.

Il pugliese Raffaele Fitto è invece ministro agli Affari Europei, Politiche di Coesione e Pnrr. Il 5 settembre, a Foggia per la presentazione dei candidati alla Camera e al Senato di FdI, ai microfoni di FoggiaToday si era pronunciato anche sull?ipotesi ministero per lui: ?Io ho un ruolo importante a livello europeo e queste sono valutazioni che spettano a Giorgia Meloni il giorno dopo la campagna elettorale ? aveva affermato - il mio approccio è molto sereno, di chi vuole dare un contributo importante al raggiungimento del risultato per il centrodestra e per Fratelli d?Italia in modo particolare?.

Salentino anche il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. ?Orgoglio pugliese che saprà portare lustro anche alla nostra regione?, scrive il deputato di FdI Marcello Gemmato che augura buon lavoro a lui e a Fitto. È risultato eletto in Puglia anche il leader della Lega Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Gli altri ministri del Governo Meloni sono Luca Ciriani, Rapporti con il Parlamento; Gilberto Pichetto Fratin, Pubblica amministrazione; Roberto Calderoli, Affari regionali e Autonomie; Sebastiano Musumeci, Politiche del Mare e per il Sud; Andrea Abodi, Sport e Giovani; Alessandra Locatelli, Disabilità; Maria Elisabetta Casellati, Riforme Istituzionali; Antonio Tajani, Esteri e Cooperazione Internazionale con funzioni di vice presidente del Consiglio; Matteo Piantedosi, Interno; Carlo Nordio, Giustizia; Guido Crosetto, Difesa; Giancarlo Giorgetti, Economia e Finanze; Adolfo Urso, Imprese e Made in Italy; Francesco Lollobrigida, Agricoltura e Sovranità alimentare; Paolo Zangrillo, Ambiente e Sicurezza energetica; Marina Elvira Calderone, Lavoro e Politiche Sociali; Giuseppe Valditara, Istruzione e Merito; Anna Maria Bernini, Università e ricerca; Gennaro Sangiuliano , Cultura; Orazio Schillaci, Salute; Daniela Santanchè, Turismo.