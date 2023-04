A Foggia fa tappa la crociata di Roberto Fico contro l’autonomia differenziata

La crociata di Roberto Fico contro l’autonomia differenziata arriva a Foggia. L’ex presidente della Camera, oggi a capo del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, arriverà in città il 28 aprile, alle 19.30, a Palazzo Dogana.

Sarà introdotto dall’europarlamentare Mario Furore. Interverranno anche il coordinatore regionale M5S Puglia Leonardo Donno, i parlamentari foggiani Marco Pellegrini e Giorgio Lovecchio, l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, e parteciperanno la senatrice Gisella Naturale, la deputata Carla Giuliano e Nunzia Palladino, vice presidente della Provincia di Foggia. La disamina dei portavoce eletti in Capitanata verterà soprattutto sulle risorse a rischio.

Per due giorni, Roberto Fico sarà in Puglia e la tappa nel capoluogo dauno chiude un tour che alterna appuntamenti elettorali e incontri pubblici dedicati a legalità, Superbonus e riforma Calderoli. Partirà da Brindisi il 27 aprile, con una passeggiata in compagnia del candidato sindaco M5S Roberto Fusco, designato da Conte con l’appoggio di Michele Emiliano e del Pd, poi si sposterà a Ostuni, Surbo e Castromediano, sempre nella stessa giornata, mentre sarà a Taranto e Altamura il giorno successivo.

Dopo l’evento a Foggia, è prevista una ‘pizzata M5S’: Fico si fermerà a cena con gli attivisti. È un modo per accrescere l’entusiasmo nella base, anche in vista delle Amministrative. I Cinquestelle scaldano i motori per le Comunali. Il gruppo si sta ricompattando e c’è fermento.

Hanno avviato un percorso di partecipazione e persino di formazione politica. Da ultimo, ieri gli ex consiglieri Giuseppe Fatigato e Giovanni Quarato hanno tenuto il seminario su ‘Teoria e pratica del funzionamento del Consiglio comunale’. Una volta archiviata la campagna elettorale di primavera, che ora catalizza le energie dei pentastellati concentrati sulle Comunali di maggio, è atteso in città anche l’ex premier e leader del Movimento Giuseppe Conte. A livello regionale si vocifera di un accordo abbozzato: secondo lo schema, l’indicazione del candidato sindaco a Brindisi e Foggia toccherebbe ai Cinquestelle, a Bari e Lecce al Pd.