Prove di grande coalizione nel centrosinistra: si riparte dal ballottaggio del 2019 con i nuovi civici

Prima riunione della coalizione del centrosinistra allargato, questa mattina, nella sede del Partito Democratico cittadino di via Isonzo, in vista delle elezioni comunali a Foggia. Non c’era solo la cosiddetta ‘coalizione che governa la Puglia’, la formazione, composta da Pd, Movimento 5 Stelle e civici di Emiliano, che si è proposta alle Provinciali.

Al tavolo sono state invitate tutte le forze che hanno sostenuto Pippo Cavaliere nel 2019, compresi Giuseppe Mainiero, oggi 'Resto a Foggia', e Giuseppe Pertosa, alleati al ballottaggio, più il Movimento 5 Stelle e i civici che si sono già affacciati sulla scena. C’era anche l’ingegnere ex candidato sindaco che quattro anni fa si era fermato al 46,7%, battuto da Franco Landella per 3.670 voti.

Dalle 10.30, alla spicciolata, sono saliti i partecipanti. Al completo i padroni di casa: il segretario cittadino Davide Emanuele è arrivato per primo, poi, insieme, sono entrati il segretario provinciale Pierpaolo d’Arienzo e la presidente regionale Lia Azzarone.

Non pesa in un sabato uggioso, per quanto alcuni fossero alle prese con le ultime rifiniture per il Foggia Puglia Pride, come Mario Nobile, segretario di Sinistra Italiana. Sono saliti, tra gli altri, il segretario cittadino del Psi Mino Di Chiara e il coordinatore nazionale Luigi Iorio; il portavoce della Federazione provinciale di Europa Verde Foggia Fabrizio Cangelli; l’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale del M5S.

Inedito l’allargamento ai progetti civici già da tempo al lavoro per formulare una loro proposta: hanno risposto presente la Comunità politica con il portavoce pro tempore Luciano Beneduce e Daniela Marcone; Vito Defilippis di ‘Possibili Scenari’, il gruppo di Antonio De Sabato; Alessio Lusuriello, presidente di Libertà Civile.

La riunione è cominciata intorno alle 11. Fino a quell’ora non si è visto Giuseppe Mainiero. L’impressione è che fosse un primo incontro interlocutorio. Le alleanze sono ancora una incognita. Di certo, si assiste ad un primo tentativo di sintesi o, quantomeno, di coagulare le forze in campo.

Non è stato ancora convocato, invece, a quanto pare, il primo tavolo del centrodestra. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Nuovo Psi dovrebbero riunirsi la prossima settimana.