Dietro-front di Nicola Gatta: sfuma la candidatura al Parlamento e ritira le dimissioni da presidente della Provincia. E' quanto comunica con una breve nota: "A fronte di un interessamento che si era manifestato nei miei confronti circa un mio coinvolgimento diretto nelle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, avevo deciso di mettere a disposizione della Capitanata l'esperienza maturata nel mio percorso politico e amministrativo, nel quale sono stati ottenuti concretamente risultati significativi e raggiunti importanti obiettivi", spiega. "Purtroppo nonostante oggi siano trascorsi i 20 giorni dal momento delle mie dimissioni tecniche - rassegnate per rispettare la norma che disciplina la candidabilità dei presidenti di Provincia - non risulta ancora chiaro il quadro per la definizione delle candidature. Alla luce di una situazione ancora molto incerta e non definita, dunque, ho deciso di procedere al ritiro delle mie dimissioni", conclude.