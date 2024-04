Investimenti fermi sui binari, Cataneo e Fast Confsal provano ad accelerare: "Le risorse ci sono"

Nel 2024 lievitano fino a sfiorare i 94 milioni di euro (per la precisione, sono 93.790.588,23 euro) i finanziamenti pubblici per la realizzazione della seconda stazione Alta Velocità di Foggia.

Il dato, facilmente riscontrabile sul portale OpenCoesione, non è passato inosservato al consigliere comunale di Italia del Meridione Pasquale Cataneo, che monitora costantemente lo stato di avanzamento del progetto.

Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono sempre pari a 20 milioni, mentre la restante somma comprende finanziamenti provenienti da tutte le fonti finanziarie. In più, sono indicati 809.412 euro di soggetti privati.

A scanso di equivoci, nelle risposte alle domande frequenti di Open Coesione, si legge che “il costo pubblico monitorato indica il totale dei finanziamenti pubblici riferiti ai progetti monitorati, al netto di eventuali economie maturate”.

Aumenta anche la quota dei pagamenti, che sale a 1.086.689,71 euro, di cui 1.066.789,70 euro sono risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Le attività propedeutiche all’apertura del cantiere, dunque, avanzano.

Nel 2023, come fa notare con l’ausilio delle slide il consigliere di maggioranza esperto di trasporti e logistica, i finanziamenti si attestavano sugli 80 milioni.

“È evidente che le azioni di sollecitazione per realizzare da subito la seconda stazione hanno sortito i loro effetti”, afferma oggi.

A 160 anni dall’inaugurazione della stazione centrale, Cataneo e Fast Confsal hanno preparato una ricognizione complessiva dello stato dell’arte degli investimenti e dei progetti previsti per quello che dovrebbe diventare un hub multimodale. Invieranno il dossier al Comune di Foggia. La ricorrenza, infatti, è propizia per sollecitare gli interventi previsti da Rfi.

Qualcosa si muove a giudicare dal piano commerciale e dagli ultimi elaborati di Ferrovie dello Stato.

“Noi ci siamo opposti all’idea del parco fotovoltaico a terra e abbiamo avuto un riscontro. Ci sono delle ipotesi di valutazione sulla potenzialità di valorizzazione delle aree che guardano anche ad una rifunzionalizzazione del fabbricato viaggiatori, ad una ipotesi di rivisitazione del piazzale antistante, con il Brt, l’intermodalità, la mobilità dolce, l’accessibilità pedonale e poi sta iniziando a cambiare la visione sul fotovoltaico”, spiega Pasquale Cataneo.

Nei rendering di Rfi, infatti, i pannelli fotovoltaici sono in parte posizionati sulle pensiline del parcheggio. “Quella, secondo noi, è la soluzione migliore, perché consentirà di agevolare l’interscambio tra mezzo privato e pubblico”, osserva il consigliere di Italia del Meridione. Il secondo fronte, poi, agevola la mobilità da Rione Martucci, Diaz e Villaggio Artigiani.

Fast Confsal, dal canto suo, ha attivato la procedura di raffreddamento con Rfi Area Circolazione proprio per “la poca attenzione rispetto agli interventi infrastrutturali e tecnologici che interessano soprattutto la stazione di Foggia”, fa sapere il segretario regionale Fast Confsal Puglia e Basilicata Vincenzo Cataneo. Eppure le risorse sono state stanziate da tempo. “La gestione della circolazione viene effettuata con impianti degli anni ‘60”, ha spiegato.

Hanno chiesto un’informativa sugli investimenti. “Siamo in ritardo – afferma Vincenzo Cataneo -. Il solo apparato centrale computerizzato e multi-stazione, in termini di gestione, se non realizzato, con la frequenza dei treni di oggi, che sono circa 130, comporta stress psico-fisico lavoro correlato”.

Secondo il sindacato, Rfi ha perso tempo utile anche nelle settimane di interruzione della linea Adriatica per i lavori del raddoppio: “Con una buona pianificazione e programmazione, si poteva utilizzare quel periodo per fare degli interventi”.

Anche la rifunzionalizzazione del fabbricato viaggiatori è in netto ritardo.

Il sindacalista avanza due proposte per non arrivare impreparati, “considerando che l’hub che si sta realizzando per soddisfare il trasporto sia delle merci che delle persone vedrà, una volta realizzato, dei collegamenti interregionali che oggi vengono effettuati attraverso servizi sostitutivi su gomma”.

Per soddisfare le future necessità, Fast Confsal propone di attrezzare ulteriori binari, in modo da rendere la circolazione più snella. Il sindacato suggerisce di centralizzare tre binari delle ex platee lavaggio, lato Incoronata, che sarebbero funzionali alle linee Napoli-Roma e Bari, sia per il servizio viaggiatori che per eventuali soste.

Hanno individuato anche delle aree da rifunzionalizzare: “Le imprese ferroviarie, a volte, hanno la necessità di interventi per guasti attraverso dei carri di soccorso, e senza area attrezzata non lo possono fare. E questo comporterebbe l’interruzione delle linee e il disagio alla circolazione”.

Da qui l’idea di mettere a disposizione il fascio binari dell’ex platea lavaggio ed ex Mcptc della stazione di Foggia, con ingresso su vico Stame, per il rifornimento di carburante e, soprattutto, per l’intervento tempestivo sul treno in caso di guasto, con un servizio di manutenzione ‘mobile’.

Il dossier punta ad accelerare la realizzazione dei programmi di investimenti e innovazione tecnologica previsti ormai da anni.