Fratelli d'Italia ultimi alle Provinciali: "Territorio quasi totalmente amministrato dal centrosinistra"

Ha totalizzato 9.210 voti ponderati, ultima delle cinque liste, ma Fratelli d’Italia si compiace comunque del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia.

Gli auguri di buon lavoro al neoeletto consigliere provinciale Maurizio Accettulli sono affidati ad una nota congiunta del presidente provinciale Giannicola De Leonardis, del deputato Giandonato La Salandra e della senatrice Annamaria Fallucchi.

“Ringraziamo tutti i candidati della lista di Fratelli d’Italia che hanno contribuito al raggiungimento di un risultato che ha visto 81 amministratori dei Comuni di Capitanata esprimere la loro preferenza per la proposta di FdI – si legge - Un risultato che, rispetto al 2022, rappresenta un consolidamento del radicamento di Fratelli d’Italia che raccoglie circa il 12% dei consensi dei consiglieri comunali in un territorio quasi totalmente amministrato dal centrosinistra. Con l'auspicio che, nell'immediato futuro, vi sia finalmente il superamento della nefasta riforma Delrio e venga così restituita dignità alle Province e la possibilità, per i cittadini, di eleggere i propri rappresentanti nei Consigli provinciali all'esito di competizioni elettorali di respiro politico e non più assoggettate a dinamiche amministrative”.

Il primo partito del centrodestra alle Provinciali è risultato Forza Italia con 9.569 voti ponderati.