Forza Italia si riorganizza in Capitanata, nominati tre vice coordinatori provinciali

A distanza di otto mesi dall?avvio della riorganizzazione, congelata a suo tempo dalle Politiche, Forza Italia rimette mano all?organigramma in provincia di Foggia. Il quadro è mutato rispetto all?estate scorsa, quando il partito salutava con soddisfazione il ritorno del sindaco di Apricena Antonio Potenza e l?ingresso del consigliere regionale Paolo Dell?Erba, salvo poi ricredersi dopo le Provinciali che hanno sconquassato gli assetti. All?epoca, Giandiego Gatta era consigliere regionale, ora è deputato, e al suo posto a Bari c?è Napoleone Cera, entrambi oggi maggiorenti del partito.

Il parlamentino di Forza Italia inevitabilmente cambia, con la benedizione del commissario regionale, Mauro D'Attis, e del vice commissario, Dario Damiani. Irremovibile dopo le liste di proscrizione, il partito lascia fuori chi ha preso strade diverse e ha sostenuto il candidato del cosiddetto centrodestra identitario al vertice di Palazzo Dogana. E così, tra gli incarichi già smistati nei Settori scattano le sostituzioni. Savino Santarella, per esempio, non è più il referente dei Dipartimenti, e al suo posto c?è il sanseverese Mario Marchese, che cede, a sua volta, gli Enti Locali all?avvocato foggiano Enrico Pellegrini.

La Capitanata è stata divisa in tre macro-aree e sono stati designati tre vice coordinatori provinciali che affiancheranno il segretario Raffaele Di Mauro: per l'Alto Tavoliere, Lino Monteleone, già sindaco di Torremaggiore e oggi consigliere di opposizione; per i Monti Dauni, Mattia Azzone, già vice sindaco di Castelluccio dei Sauri ora in minoranza; per il Gargano, Alessandra Matarante, vice sindaco di Lesina. Sono stati nominati anche tutti i responsabili dei Dipartimenti. C?è spazio per i giovani. A tal proposito, nel movimento giovanile si registra un avvicendamento: Marzia Spagnuolo cede il testimone ad Antonio Troiano. Il nuovo organigramma, con tutta probabilità, sarà presentato a fine mese.

?È in atto una riorganizzazione territoriale, che avevano già in animo da un po? di tempo, poi c?è stata l?accelerata delle Politiche ? conferma Di Mauro - Con un assetto rinnovato, ci prepariamo alle Amministrative di quest?anno, compresa la sfida delle Comunali di Foggia?.

In questi giorni, è Manfredonia il dossier più caldo. Il circolo, dopo le dimissioni per motivi personali del coordinatore cittadino, è retto momentaneamente dall?onorevole Gatta, coadiuvato da due sub-commissari, ma presto sarà nominato il nuovo commissario cittadino. La riorganizzazione, per quanto temporanea, ha contribuito alle scelta dei consiglieri Antonia Vera Chiara Facciorusso e Ciro Campanella di abbandonare il gruppo. Inizialmente propensa a tentare di ricucire lo strappo, ora Forza Italia tira dritto e ieri ha riconquistato la presidenza di una commissione consiliare: sfiduciato Campanella, Liliana Rinaldi ha preso il suo posto.

Nessuna preoccupazione per quel gruppo consiliare che si assottiglia e passa a quota 5 consiglieri. ?Rimane comunque abbastanza nutrito ? afferma il segretario Raffaele Di Mauro - Forza Italia resta una forza centrale a Manfredonia, da cui non si può assolutamente prescindere?.