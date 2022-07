Forza Italia riparte, obiettivo le Amministrative a Foggia: riorganizzata la dirigenza, tra new entry e ritorni

Forza Italia inizia la riorganizzazione della sua dirigenza in quel di Foggia, e prepara la convention provinciale per la fine di settembre. Dopo il ritorno del sindaco di Apricena Antonio Potenza e l'ingresso del consigliere regionale Paolo Dell'Erba, è pronto il nuovo comitato del partito azzurro che andrà ad affiancare il segretario provinciale Raffaele di Mauro.

Nell'organo di governo del partito ci saranno i rappresentanti istituzionali: dall'eurodeputato Andrea Caroppo al senatore del collegio Dario Damiani oltre ai consiglieri regionali Giandiego Gatta e Paolo Dell'Erba e alla capogruppo in consiglio provinciale Liliana Rinaldi, a cui si uniscono i capogruppo nei comuni sopra i 30000 abitanti: Rosa Caposiena per San Severo, Vincenzo Di Stasio per Manfredonia e Lucia Zoppicante per Lucera.

Del Settore Organizzazione si occuperà l'avv. Rino Bisciotti, volto nuovo della fase 3.0 di Forza Italia; ai sanseveresi Mario Marchese e Fabio Di Capua, invece, saranno affidate rispettivamente le responsabilità degli Enti Locali e della Formazione. Ritornano nella massima dirigenza azzurra anche Paolo La Torre e Savino Santarella rispettivamente referenti della Comunicazione e dei Dipartimenti. Marzia Spagnuolo sarà ancora a capo del movimento giovanile, l'avvocatessa Federica La Guardia invece sarà il provinciale di Azzurro Donna, Matteo De Simone il responsabile dei Seniores e Savino La Guardia si occuperà delle adesioni azzurre.

La tesoreria è affidata al giovane Antonio Quero. Saranno membri di diritto i dirigenti regionali di Dipartimento: gli avvocati Antonio Grillo (Infrastrutture), Tonio Ciarambino (Giustizia), Francesco Battaglino (Affari Costituzionali), e Napoleone Cera, primo dei non eletti alle ultime regionali. A completare il quadro del parlamentino di Forza Italia arriverà il Coordinamento provinciale con tutti i dipartimenti, a cui il segretario Di Mauro starebbe lavorando ormai da tempo e che verrà presentato nell'assemblea settembrina, assieme alla conferenza degli eletti azzurri e alla nuova segreteria di Foggia città che porterà il partito verso la sfida delle prossime amministrative nel capoluogo dauno.