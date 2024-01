M5S in tilt sul rappresentante del Gruppo territoriale: “Non esiste un candidato dei consiglieri comunali"

“Non esiste un candidato del gruppo consiliare e non penso che serva a nessuno dei candidati”. È il consigliere comunale M5S Francesco Strippoli a precisarlo in riferimento a quanto riportato nell’articolo ‘Tensione tra i cinquestelle foggiani: fumata nera sul nome del rappresentante del gruppo territoriale’, pubblicato da FoggiaToday.

Il suo nome era stato associato a presunte ingerenze da parte di alcuni consiglieri comunali nella scelta del rappresentante del gruppo territoriale del Movimento, lamentate da alcuni attivisti. L'elezione, prevista nella prima assemblea di sabato scorso, è stata rinviata a data da destinarsi per mancanza del numero legale, ma si cerca la sintesi su un nome che possa mettere tutti d'accordo.

“Tengo molto a precisare quanto io segua con il giusto interesse la fase di formazione del Gruppo Territoriale in corso, ritenendolo fondamentale per la vita del Movimento e per il supporto programmatico e fattivo all'azione dei portavoce, ma che non stia avendo alcun ruolo di ingerenza o neanche semplice influenza in questi processi di democrazia interna”, replica Strippoli.

Nel Movimento 5 Stelle “esiste una regola che ritengo molto importante e giusta per cui, durante le elezioni ai vari livelli amministrativi, i portavoce internazionali, nazionali e locali non possono supportare o convogliare il consenso verso un candidato; nel mio piccolo – aggiunge -, in un contesto chiaramente diverso e meno importante, la ritengo valida anche per questi incarichi interni”.

Nessuna interferenza, chiarisce, del gruppo consiliare. “Sono sempre disponibile ovviamente al confronto con i candidati al ruolo e ad ascoltare le loro proposte per l'organizzazione del Gruppo Territoriale che ne conseguirà, sono anche predisposto nel dare suggerimenti qualora richiesti, ma respingo ogni addebito di ingerenza o semplice influenza al voto. Stesso dicasi per il gruppo consiliare in quanto tale e lo dimostra l'assenza di alcuni dei suoi membri al momento della votazione”. Erano assenti alla votazione il capogruppo Mario dal Maso e il consigliere Nicola Formica.

“Chi sarà eletto lo sarà perché riconosciuto dalla maggioranza con la più semplice e democratica delle regole: una testa un voto. Non esistono voti più pesanti, specialmente nel Movimento 5 Stelle che si contraddistingue sempre per la sua orizzontalità e democrazia dal basso. Ringrazio tutti i candidati al ruolo di referente perché, ribadisco, trattasi di un incarico non retribuito, estremamente faticoso e di grande impegno organizzativo che preclude anche la possibilità di candidarsi mentre lo si ricopre. Colgo l'occasione – conclude il consigliere comunale Francesco Strippoli – per annunciare che alla suddetta votazione mi asterrò”.