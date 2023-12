Italia Viva perde pezzi: l'ex coordinatore regionale Frattarolo segue Rosato e Bonetti

La diaspora di Italia Viva si materializza anche in Capitanata. L’ex coordinatore regionale Lorenzo Frattarolo, recentemente candidato alle elezioni comunali nella lista Tempi Nuovi per Foggia, si sfila dall’Assemblea nazionale del partito di Renzi e segue il progetto riformista di Ettore Rosato ed Elena Bonetti Per (Popolari, europeisti, riformatori), pronti a lavorare in tandem con Azione.

“Ho scelto di non partecipare ai recenti congressi territoriali di Italia Viva, pur avendo rinnovato la tessera di adesione e avendo ricoperto incarichi dirigenziali; a maggior ragione non intendo accettare la nomina nell’Assemblea nazionale”, fa sapere oggi Lorenzo Frattarolo che, peraltro, non aveva partecipato all’ultima assemblea nazionale e non era candidato a far parte dell’organismo.

Non fa mistero delle divergenze con i nuovi eletti alla guida del partito. Adesso è Massimiliano Stellato il presidente regionale in Puglia, Dino Marino è il presidente provinciale a Foggia.

“Inutile nascondere il disagio e il fatto che, purtroppo, non trovo più coincidenza tra i miei ideali e quelli rappresentati dall’attuale classe dirigente pugliese – afferma Frattarolo - Il meccanismo di cooptazione opportunistica di personale politico, di bacini elettorali utili alla bisogna, di recupero di notabilato di varia estrazione nel Mezzogiorno non mi entusiasma e non lo condivido. Sono fermamente convinto che la frammentazione dell’area centrista sia un errore politico, particolarmente grave qui al Sud. Ragione per cui sto seguendo con interesse lo sforzo aggregativo di Ettore Rosato e di Elena Bonetti con la costituzione dell’associazione Popolari Europeisti Riformatori (Per), e ho scelto di partecipare attivamente alla costruzione della lista popolare e riformista di Tempi Nuovi, favorendo l’elezione al primo turno di Maria Aida Episcopo a sindaca di Foggia e la peggiore sconfitta del centrodestra foggiano degli ultimi 30 anni”.

Rosato e Bonetti stanno ricucendo il lavoro per il Terzo Polo. “È solo allargando la partecipazione attiva e la base del consenso nell’area moderata e riformista che sarà possibile costruirne il protagonismo politico e amministrativo – conclude Frattarolo -, altrimenti ridotto a mera testimonianza di ideali e valori mai tradotti in programmi e atti di governo”.