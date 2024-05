Casanova rinuncia all'Europa, ma non alla Lega dell'amico Salvini: "Al suo fianco più di prima"

L'europarlamentare della Lega e braccio destro di Matteo Salvini in provincia di Foggia e in Puglia, Massimo Casanova, sui social ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rinunciare alla candidatura bis al Parlamento Europeo, maturata all’esito di una lunga riflessione.

"Chi mi conosce sa quanto il ruolo di europarlamentare, che ho sempre preso assolutamente sul serio e per il quale mi sono speso avendo come stella polare la difesa e lo sviluppo del #Sud (e non solo), sia stato per me totalizzante e, pertanto, sacrificante a livello di affetti familiari e professionali. Ci ho rimesso in prima persona, a vari livelli, ma l’ho fatto con immenso piacere e spirito di servizio nei confronti dei miei elettori, di questo Sud che amo profondamente, del mio partito e del mio leader e amico fraterno, Matteo Salvini, che mi ha consentito cinque anni fa di conoscere da vicino un mondo che, da imprenditore prestato alla politica, era a me sconosciuto. Ebbene, dopo cinque anni, posso dire – e i vostri feedback sono lì a confermarlo – di aver fatto e portato del buono, anche e soprattutto sul fronte umano, fatto di rapporti personali, che ho costruito e rispettato, non ricevendo spesso lo stesso trattamento. Ma c’est le vie".

Ha deciso di fermarsi: "Non soffro di manie di protagonismo né ritengo che essere “onorevole” sia tutto. Al contrario, credo che un profilo come il mio, che conosce bene il mondo reale fatto di imprese, di partite iva, di famiglie in difficoltà, possa essere più utile e spendibile nel ruolo di collante tra queste realtà e il mondo politico-istituzionale, che troppo spesso non parlano la stessa lingua, lavorando per e accanto a Matteo Salvini più di prima".

Avrebbe altro da dire, ma rimanda la decisione ad un secondo momento: "Ci tengo a sottolineare, però, che ciò non toglie che farò campagna elettorale per la Lega pancia a terra come se fossi candidato in prima persona. Per il partito, per il Sud, per Matteo, mio amico fraterno che ringrazio ancora una volta per la straordinaria opportunità che volle concedermi cinque anni fa e di cui faccio oggi tesoro. A presto amici".

Ci proverà invece il consigliere regionale Joseph Splendido: "Ringrazio dal profondo del cuore la Lega, il mio partito, per avermi onorato proponendo la mia persona come candidato al parlamento europeo nel collegio dell’Italia meridionale. E’ un onore che mi carica di un forte senso di responsabilità per l’impegno che dovrò profondere in questa importante competizione elettorale. Come sempre, profonderò il massimo sforzo nel diffondere le tematiche politiche e sociali care al nostro movimento da sempre, contando sul sostegno di tutti, militanti e amici, senza il quale non avrei ricoperto alcun ruolo istituzionale. Ringrazio l’on. Massimo Casanova per il lavoro fatto finora. La Lega ha pensato alla mia persona offrendo al territorio un candidato, unico foggiano di centrodestra, che metterà mente e cuore al servizio di una nobile causa affinché si possa continuare a lavorare nell’ottimo solco tracciato dall’on.le Casanova. Mi propongo di rappresentare, con il massimo possibile della serietà, le istanze delle fasce deboli e di un territorio talora negletto come il Mezzogiorno d’Italia, che chiede sviluppo e desidera occhi e orecchie attenti in Europa. Ringrazio Matteo Salvini, il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon e Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega anche egli candidato nella medesima competizione elettorale. Invito le amiche e gli amici di Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise a sostenere la mia candidatura. Spero di dare il mio personale contributo al partito, non solo in termini di preferenze personali; ma più in generale, in termini di una proposta politica fresca e nuova”.