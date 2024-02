L'ing. Affatato relegato al Suap: il dirigente comunale dice addio ai Lavori Pubblici, Contratti e Appalti

Dopo il Servizio Urbanistica, l’ingegnere Francesco Paolo Affatato lascia anche i Lavori Pubblici e l’Ufficio Contratti e Appalti del Comune di Foggia. Le materie più calde passano alla collega Concetta Zuccarino.

Il dirigente comunale, che ha firmato anche in qualità di project manager i principali processi di trasformazione e pianificazione urbana, ora si occuperà del Suap, lo Sportello Unico Attività Produttive.

Potrebbe essere l’ultimo scampolo della carriera ultraventennale dell’ingegnere Affatato a Palazzo di Città: potrebbe congedarsi entro fine anno e probabilmente concluderla altrove.

Tra le attività più significative, annovera la pianificazione strategica di Area Vasta Capitanata 2020, il Piano urbano di mobilità di area vasta, la redazione del Piano strategico del Commercio, i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (Prusst) e il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie.

Anni fa si era occupato del Servizio Attività Economiche e ora tocca a lui risolvere alcune criticità che sarebbero state riscontrate al Suap.

Dopo l’ultima rimodulazione degli incarichi dirigenziali disposta con decreto del 6 febbraio a firma della sindaca Maria Aida Episcopo, Francesco Paolo Affatato condivide tre aree della macrostruttura tuttora vigente con gli altri due colleghi ingegneri.

Nell’area Lavori Pubblici e Patrimonio gli resta la direzione del Servizio Patrimonio, Inventario Beni Comunali e Politiche comunitarie (studio, programmazione e reperimento fondi), nell’area Urbanistica e Sviluppo Economico il Suap e l’Agricoltura, mentre nell’area Ambiente e Sicurezza, dove i principali Servizi sono affidati all’ingegnere Saverio Pio Longo, sono in capo a lui le funzioni relative a Sicurezza ambiente di lavoro e Datore di lavoro.

Nel decreto, il nuovo assetto organizzativo è motivato da una “aggregazione di alcuni servizi per omogeneità di materia”.

Ma a suggerire la rimodulazione sarebbero state anche le recenti indagini della Procura di Foggia. Del resto, solo a novembre erano stati confermati gli incarichi conferiti dalla precedente gestione commissariale. Di certo, le funzioni del dirigente Affatato risultano decisamente ridimensionate rispetto al passato.

Nella nuova macrostruttura in fase di esame, potrebbe essere recepito l’accorpamento dei servizi avviato. Restano invariati gli altri incarichi: Romeo Delle Noci alla Polizia Locale, l’avvocato Angela Paradiso all’Avvocatura Civica, Carlo Dicesare all’Area Finanziaria e Fiscalità Locale, Serafina Croce ai Servizi alla Persona e Giuseppe Marchitelli agli Affari Generali.

Tutti i servizi che compongono l’area Amministrativa (comprese le Politiche Abitative), invece, per il momento e fino alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo dirigente, sono affidati ad interim al segretario generale.

Sempre per “omogeneità di materia” è stato affidato all’ingegner Saverio Pio Longo, dirigente del Servizio Ambiente, l’incarico di direttore dell’Ufficio di Gestione del Parco Naturale Bosco Incoronata, un tempo guidato proprio da Francesco Paolo Affatato.

Fino al passaggio di consegne, resta a Palazzo di Città la segretaria generale Maria Giuseppina D’Ambrosio che, peraltro, a dicembre aveva lasciato l’incarico a scavalco a Caivano, dopo un mese appena. Presto, a prendere il suo posto sarà il barese Alfredo Mignozzi, segretario dell’Anci Puglia.

A fine anno scade l’incarico della dirigente Concetta Zuccarino, mentre resta per altri tre anni a Palazzo di Città Giuseppe Marchitelli, che a novembre aveva presentato ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia e aveva impugnato il contratto inferiore ai tre anni. Il giudice ha formulato una proposta conciliativa, vale a dire l’accoglimento della richiesta del ricorrente di durata triennale dell’incarico dirigenziale.

La Giunta, lo scorso 30 gennaio, ha deliberato l’adesione alla conciliazione. Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero ha bollato la delibera come “illegittima” e ha presentato un’interpellanza per chiederne la revoca, convinto che prevalga la norma che limita l’incarico ex articolo 110 Tuel alla durata del mandato del sindaco.

Peraltro, continua a sostenere che, al momento dell’assunzione, ricorressero presunti presupposti di inconferibilità, in quanto Marchitelli, all’epoca dipendente del Comune di Sant’Agata, fino al 2022 ha ricoperto l’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Foggia.

Nella sua interpellanza, l’ex candidato sindaco chiede di conoscere le ragioni per le quali il segretario generale non abbia inteso riscontrare l’atto di significazione e diffida di settembre in cui Marchitelli invitava il Comune a procedere all’adeguamento del contratto alla “durata minima prevista dalla disciplina nazionale di carattere generale”, circostanza che secondo Mainiero avrebbe determinato le condizioni per l’avvio del contenzioso.