Il Pd di Foggia sceglie la continuità: rieletto Emanuele, oltre il 70% degli iscritti è per Bonaccini

L’avvocato Davide Emanuele è stato riconfermato alla guida della segreteria cittadina del Partito Democratico, mentre Pierpaolo D'Arienzo guiderà il partito provinciale. Prende il posto di Lia Azzarone.

A Foggia 394 iscritti, dei quasi 550, hanno optato per la mozione ‘Energia Popolare’ del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, pari al 72%. Sono stati 107 i voti per la mozione ‘Parte da noi!’ di Elly Schlein, pari al 19,5% del totale degli iscritti, 25 (4,5%) i voti per la mozione ‘Promessa democratica’ di Gianni Cuperlo e 22 (4%) i voti per ‘Concretamente. Prima le persone’, la mozione di Paola De Micheli. Una la scheda bianca.

“Questa seria fase di confronto congressuale dimostra la forza e l'unità del PD di Foggia, valori che devono farci ben sperare in vista delle prossime sfide elettorali, prima fra tutte quelle per il Comune di Foggia”, ha commentato il segretario cittadino del PD di Foggia Davide Emanuele, convinto che “il PD offrirà un fondamentale contributo di idee, di donne e di uomini per aiutare Foggia a risollevarsi dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose causato dal centrodestra”.