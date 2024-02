Popolari per Foggia in Tribunale: Buenza rischia di perdere il posto in Consiglio per 4 voti

Si riaprono i verbali delle operazioni elettorali del 22 e 23 ottobre in sette sezioni.

Luigi Rizzi, primo dei non eletti dei ‘Popolari per Foggia’, una delle dieci liste del campo largo progressista a sostegno di Maria Aida Episcopo, ha chiesto e ottenuto il riconteggio delle schede.

Una ventina di giorni dopo la proclamazione degli eletti, il 28 dicembre, ha presentato ricorso al Tar Puglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maruotti, anche lui candidato nella stessa lista e arrivato quarto. Lamenta la mancata corretta attribuzione dei voti.

Il seggio è stato assegnato a Benedetto Buenza, che oggi siede in Consiglio comunale, per una manciata di voti di differenza. È il controinteressato che si è costituito in giudizio il 16 gennaio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia e Giuseppe Mescia.

Secondo i calcoli di Rizzi, in quattro sezioni – n. 10, 18, 105 e 110 – avrebbe ottenuto 8 voti in più e Buenza 7 voti in meno.

Stando a quanto si legge nell’ordinanza pubblicata il 26 febbraio, Rizzi arriverebbe a 288 voti e Buenza a 284, se i conti del ricorrente si rivelassero esatti.

Luigi Rizzi ha chiesto la correzione degli esiti delle consultazioni per l’elezione del Consiglio comunale di Foggia, previo riconteggio delle schede, con la nuova indicazione di tutti i voti riportati da lui e dal controinteressato nelle quattro sezioni indicate e, ove fosse necessario, anche delle schede delle sezioni 29, 94 e 68, dove lamenta “gravi anomalie nella verbalizzazione dei voti espressi”.

I magistrati Giuseppina Adamo (presidente), Carlo Dibello e Lorenzo Ieva (primo referendario), hanno ritenuto che “le evidenziate anomalie di attribuzione di voti siano sufficientemente suffragate in astratto da un principio di prova e che le stesse, ove siano in concreto constatate, possono rideterminare l’esito delle elezioni”.

Hanno disposto, dunque, la riapertura dei verbali delle sezioni elettorali indicate, “allo scopo di recuperare ed esibire in giudizio le schede che recano la preferenza espressa”. Il Collegio ha nominato verificatore il prefetto di Foggia, o un suo delegato.

Avrà sessanta giorni di tempo. Alle parti dovrà essere comunicata la data fissata per l’espletamento delle operazioni almeno 5 giorni prima. Da lì, entro l’ulteriore termine di 15 giorni, saranno depositate le schede rinvenute insieme ad una dettagliata relazione delle risultanze dell’istruttoria espletata.

La prossima udienza è stata fissata al 29 maggio.