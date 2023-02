L'Azione di guerra di Emiliano contro "l'inamovibile" Clemente. Il consigliere foggiano: "Avrei tanto da dire..."

“Il presidente mi ha fatto diventare il segretario d’aula più famoso d’Italia, mi hanno chiamato da tutte le parti, da Roma, da Napoli, una cosa incredibile”. Sdrammatizza e la prende con filosofia il consigliere regionale foggiano Sergio Clemente. Michele Emiliano lo ha accusato nientemeno che di procurare una pena a tutti i pugliesi per aver conservato il suo posto nell’Ufficio di Presidenza dopo il passaggio ad Azione.

Oggi si dice “tranquillissimo” ma, a parte le battute, per quanto non si sottragga mai alle domande, questa volta si astiene e non rilascia interviste. “Mi riservo di fare una conferenza stampa subito dopo l’incontro che avrò con Emiliano. Per adesso non rilascio alcuna dichiarazione, anche per il mio ruolo di terzietà”. Giorno e ora del vis-à-vis non sono stati ancora fissati, ma lui spera sia “il prima possibile”. Avrebbe “tante cose da dire”.

Ben oltre i 15 minuti di celebrità, ieri ha monopolizzato e infiammato per mezza giornata il dibattito politico in quel di Bari. Alla vigilia del Consiglio regionale girava voce che il presidente della Regione Puglia stesse raccogliendo le firme per la mozione di decadenza nei confronti del componente dell’Ufficio di Presidenza che, da statuto, deve innanzitutto recare “gravi motivi”, sottoscritta da almeno 34 consiglieri e approvata a scrutino segreto con altrettanti voti. Ma, a quanto pare, stava sondando il terreno prima all’esterno del suo perimetro.

Il primo punto all’ordine del giorno era l’elezione di un consigliere segretario teoricamente attribuito all’opposizione in sostituzione di Giandiego Gatta, oggi deputato. Sergio Clemente ha marcato visita. Usando il bastone e la carota, il presidente si è avventurato in un estremo tentativo di moral suasion per indurlo a rassegnare le dimissioni, e ha invocato il “principio di lealtà, di correttezza, di rappresentanza, della sovranità”. Nel suo intervento di 18 minuti, ha toccato perfino il tasto dei benefit, che contribuisce di norma ad avvelenare l’opinione pubblica: “Ha prerogative economiche e di status apprezzabili, a dispetto del fatto che ha deciso di passare in una forza politica che non è nella maggioranza”.

Poi, però, ha rivelato di avere “un grande dolore nel cuore nell’immaginarlo in questo momento, costretto a un ruolo che non è coerente con il suo carattere, con la sua indole. Sergio non avrebbe mai fatto una cosa del genere, se non fosse costretto in un partito che vuole stare all’opposizione e sta all’opposizione della maggioranza di Governo, che fa opposizione a me come presidente della Regione, perché non era questa la sua intenzione, lo so perfettamente”. Gli chiede “un gesto di coerenza politica”.

Ci pensa lui a risolvere l’equivoco sulla collocazione del gruppo: “Non fa parte della maggioranza, perché mai accettato dagli altri gruppi consiliari di maggioranza e dal sottoscritto, presidente della Giunta, che sin dalla sua costituzione hanno ritenuto l’incompatibilità delle posizioni politiche e programmatiche del partito Azione su punti imprescindibili del programma di governo”.

Per non parlare del leader Carlo Calenda, che lo considera “il peggiore presidente della Regione d’Italia” e gliene dice di cotte e di crude. “C’è quindi un contrasto politico assolutamente non rimediabile con il partito”, ha detto Michele Emiliano. Ha affinato la sua dichiarazione di guerra: “Non è più possibile che Azione sieda nei banchi della maggioranza, perché altrimenti io non metterò più piede in quest’aula”.

La maggioranza ha provato fino all’ultimo a riprendersi il membro dell’Ufficio di Presidenza che le spetta, e non ha trovato sponda nel centrodestra. Anzi, a margine della seduta, Fratelli d’Italia, Forza Italia, La Puglia Domani e Lega hanno inveito contro Michele Emiliano: “Un regolamento di conti fra Emiliano e Amati, tutto interno al centrosinistra, ha paralizzato oggi i lavori del Consiglio regionale”, hanno commentato i consiglieri regionali dei gruppi di opposizione, bacchettando Emiliano (“È il presidente della Regione, non il padrone”). Quanto basta per far cadere le remore della maggioranza.

A farne le spese, infatti, potrebbero essere proprio loro. Il piano B per ripristinare l’equilibrio di rappresentanza tra la maggioranza e l’opposizione nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia prevede, infatti, che il centrosinistra elegga il sostituto di Gatta, attribuendo definitivamente alla minoranza il posto di Clemente. L’ipotesi sfiducia sarebbe ormai tramontata.

Certo, le dimissioni di Clemente toglierebbero a Emiliano le castagne dal fuoco. Così, ha preso tempo con la mozione d’ordine per rinviare la seduta. Il commissario regionale Fabiano Amati gli ha già risposto che l’Ufficio di Presidenza è “inamovibile”. La maggioranza ha fatto quadrato intorno al presidente che ha chiuso ad ogni accordo con il centrodestra in una conferenza stampa post Consiglio, poi sono partite le note al vetriolo per disarcionare gli ex compagni di banco. La consigliera Antonella Laricchia, dissidente dei Cinquestelle in Regione, la pensa diversamente: “Tutti i consiglieri eletti nella coalizione di Emiliano hanno il diritto di restare in maggioranza, perché legittimati dal voto popolare”.

Anche oggi il caso tiene banco nei corridoi, durante le riunioni delle Commissioni, e pare che il centrodestra sia ancora intontito dopo l’ultimo orientamento che lo lascia col cerino in mano, mentre Clemente potrebbe cadere in piedi.