Centro Palmisano chiuso e vandalizzato, lavori in un mese: “La riapertura non è più procrastinabile”

“La riapertura del Centro Polivalente ‘Nicola Palmisano’ non è più procrastinabile. L’ultimo sopralluogo ha evidenziato come ci siano tutte le condizioni per intervenire sulle criticità presenti e restituire la struttura alla comunità. Chiedo ufficialmente all’assessore competente di attivarsi in tal senso”.

Anche dalla maggioranza, la consigliera comunale Pd Anna Rita Palmieri esercita un pressing per riconsegnare alla città il Centro di via Pestalozzi. “Come molti ricorderanno, sono stata la prima ad occuparmi personalmente della struttura, chiusa nel 2021, non già a causa del Covid come qualcuno oggi erroneamente racconta, bensì per le evidenti anomalie nella gestione amministrativa del Centro perpetrate dal governo di centrodestra e finite anche sugli organi di stampa. Ne sono seguiti periodi di totale inerzia ed abbandono della struttura, lasciata alla mercé di indegni atti vandalici sui quali è il momento di intervenire”.

L’ultimo sopralluogo è avvenuto proprio su suo input nella quarta commissione Socio-Culturale, presieduta da Italo Pontone, di cui fa parte. “Ringrazio i colleghi che hanno subito rilevato l’importanza del tema e si sono attivati chiedendo lumi”, dice oggi la consigliera Dem.

La visita ha fatto emergere, secondo quanto riferisce, “una situazione agevolmente sanabile a fronte di una concreta e reattiva volontà politica. Il Centro svolgeva una funzione sociale di assoluta rilevanza per le fasce anziane della nostra comunità, da troppo tempo private di un presidio presso cui ritrovarsi e svolgere attività di socializzazione, ludiche e di benessere psico-fisico – evidenzia Anna Rita Palmieri -. È giunto il momento di rispondere alla crescente istanza che da loro proviene. Auspico che l’assessorato alle Politiche sociali, competente in materia, e l’amministrazione tutta si attivino con celerità”.

Il Centro Polivalente per anziani era stato oggetto di un’interrogazione presentata in Consiglio comunale dalla consigliera civica di opposizione Stefania Rignanese del gruppo Angiola Sindaco, finalizzata a sapere se ci fosse innanzitutto la volontà politica di riaprirlo.

“La riapertura del Centro Nicola Palmisano occupa un posto prioritario nella scala degli interventi che si intendono mettere in campo per dare risposte concrete alle risposte che la cittadinanza attende da tempo”, ha esordito l’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio in riscontro all’interrogazione.

Anche lei, insieme alla sindaca e ai membri della quarta commissione, lo scorso 20 febbraio ha partecipato al sopralluogo: “Sono emerse criticità legate alla mancata manutenzione, soprattutto nella parte esterna. Ancora, gli atti vandalici perpetrati da ignoti hanno interessato la rimozione di tutte le parti in rame funzionali alla struttura, come per esempio i pluviali. Alcune pedane metalliche di accesso all’interno della struttura sono impraticabili, la palestra necessita di interventi di ripristino a causa di infiltrazioni di acqua. Il successivo 29 febbraio è stata da me effettuata una ulteriore visita insieme all’assessore ai Lavori pubblici e ai tecnici preposti all’esecuzione degli interventi occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi”, ha fatto sapere.

Allo stesso modo, ha confermato che rappresenta una priorità per l’amministrazione il recupero e ritorno alla piena funzionalità e fruizione del Centro Diurno per minori di via Frascolla, oggetto di due distinte interrogazioni dei consiglieri civici di opposizione Nunzio Angiola e Antonio De Sabato.

In questo caso, già un anno fa, personale dell’assessorato e dell’Ufficio tecnico comunale hanno riscontrato un deterioramento di diverse pareti della struttura dovuto all’umidità, tale da richiedere ed effettuare ulteriori lavori di manutenzione. In merito all’attività autorizzatoria per il funzionamento, ha comunicato l’assessora, è in corso da parte dell’Ufficio tecnico comunale la predisposizione di atti tecnici e della documentazione richiesta, propedeutica all’iter autorizzativo.

“Sia per il Centro Diurno di via Frascolla che per il Centro Polivalente per anziani, è stata riferita dalla struttura tecnica una previsione temporale di esecuzione delle lavorazioni di circa 30 giorni – ha riferito l’assessora Mendolicchio -. Poi si potrà procedere alla consegna ai Servizi Sociali affinché procedano al successivo avvio dell’iter di autorizzazione al funzionamento e successiva consegna per la struttura già aggiudicata negli anni scorsi, e all’indizione del bando per l’altra che necessiterà di un gestore aggiudicatario”.