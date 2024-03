Il Comune perde 5,7 milioni per la discarica di soccorso: “Eredità dell’amministrazione Landella”

“A 6 anni dalla revoca, il consigliere Mainiero si accorge della perdita del finanziamento relativo alla discarica di servizio di Passo Breccioso e prova, tanto per cambiare, a far ricadere colpe e responsabilità sull’attuale amministrazione. Potrebbe, coerentemente, riflettere su quando era consigliere comunale dell’amministrazione Landella, da lui sostenuta a tempo determinato, e sul perché gli sia sfuggito questo particolare all’epoca dei fatti”.

Lo afferma l’assessora all’Ambiente del Comune di Foggia, Lucia Aprile, in riferimento al debito di 5,7 milioni di euro nei confronti della Regione Puglia, che ha chiesto la restituzione di un finanziamento a valere sui fondi POR Puglia 2000-2006 per l’impianto di biostabilizzazione e la discarica di servizio-soccorso in località ‘Passo Breccioso’.

A segnalare il riferimento all’atto di precetto nella relazione dei revisori dei conti allegata al bilancio di previsione era stato proprio l’ex candidato sindaco Giuseppe Mainiero.

“Per capire questa situazione - spiega Aprile - dobbiamo fare un passo indietro di alcuni anni e cioè al 2018, quando, con atto dirigenziale n.96 del 30 marzo 2018, la Regione Puglia revocò il finanziamento. L’atto ingiuntivo di pagamento, invece, è datato 2 ottobre 2023, quindi venti giorni prima delle elezioni che hanno sancito la nostra vittoria”.

A onor del vero, il consigliere di opposizione lamentava che i consiglieri, e per loro tramite la città, non fossero stati informati del’atto di precetto (“Nessuno ne parla in questa città, la sindaca non lo dice”). La vice sindaca, però, risponde con la stessa moneta a Mainiero che, nel corso della conferenza stampa, aveva imputato i debiti alle amministrazioni di centrosinistra.

La nuova amministrazione, fa sapere l’assessora Lucia Aprile, si è comunque subito attivata per provare a salvare in extremis il finanziamento.

“Per quanto mi riguarda, esattamente tre giorni dopo l’insediamento della Giunta mi sono recata a Bari per discutere di questo e ho trovato da parte della Regione Puglia la massima collaborazione e disponibilità per risolvere la questione. Al momento siamo in costante contatto con gli uffici regionali e auspico che a breve potremo chiudere questa vicenda. Come si evince - conclude l’assessora all’Ambiente - oggi paghiamo lo scotto di una gestione amministrativa che ha realmente lasciato le macerie in città; un’amministrazione sostenuta e avvallata da chi oggi, senza un minimo di coerenza, lancia strali da una posizione di comodo - i banchi della minoranza - conseguenza, evidentemente, di un modo di fare politica che i cittadini hanno bocciato senza remore. Per quanto ci riguarda, crediamo sia opportuno agire e collaborare alla risoluzione delle criticità ataviche che, purtroppo, affliggono ancora la città”.

Non si è fatta attendere la controreplica dell'oppositore Mainiero: "Probabilmente l'assessore Aprile è andata in confusione. Qualcuno dovrebbe spiegarle che la revoca del finanziamento dipende da problemi legati al collaudo dell'opera. Operazione che doveva essere compiuta al termine della realizzazione dell'impianto. Siamo negli anni 2009/2010. Parliamo della Giunta Mongelli, degli anni in cui il suo sindaco era assessore".