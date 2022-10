Governo, ipotesi revisione Reddito di Cittadinanza: cinquestelle pronti ad alzare le barricate

Nel corso di un incontro della Lega - definito economico - alla presenza dei ministri delle Infrastrutture e dell'Economia, rispettivamente Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, i vertici del partito hanno affrontato alcuni temi a partire dalla Legge Fornero. Estensione della flat tax, interventi strutturali sulle cartelle esattoriali e ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza, gli altri temi affrontati. La Lega fa sapere che il segretario nazionale registrerà 'Porta a Porta' dopo le 18.

Il Reddito di Cittadinanza è una bandiera del Movimento 5 Stelle. Tre giorni fa, su Twitter, prima ancora che il Presidente Sergio Mattarella affidasse l'incarico al nuovo Presidente del Consiglio dei ministtri Giorgia Meloni, Giuseppe Conte aveva pubblicato un breve video in cui evidenziava la difesa delle "conquiste civili" e di "quei presidi di protezione sociale assolutamente necessari", con un chiaro riferimento al reddito di cittadinanza.

Sulla questione proprio oggi si è espresso Pasquale Tridico, presidente dell'Inps: "Abolire il reddito di cittadinanza per me sarebbe sicuramente un errore. A mio parere bisogna migliorare i centri per l'impiego e le politiche attive. Questo serve non solo per il reddito di cittadinanza, ma per tutti gli strumenti di sostegno al reddito a partire dalla Naspi. Oggi mi sembra che il consenso sull'abolizione del reddito di cittadinanza, sentendo anche i grandi istituti come l'Istat, la Caritas o organizzazioni come la Caritas, non ci sia. Per me sarebbe sicuramente un errore. Io penso che la direzione di approfondire e migliorare le politiche attive e i centri per l'impiego sia la direzione giusta".

Ad agosto i nuclei beneficiari del Rdc sono stati 1,06 milioni e 2,38 persone coinvolte, per un importo medio erogato a livello nazionale di 580 euro. L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 453 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 734 euro per le famiglie con cinque componenti.

Se sommanti con i dati della pensione di cittadinanza, sono 2,2 milioni gli italiani che beneficiano delle misure, 221mila sono cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno Ue e 88mila cittadini europei. Per i nuclei con presenza di minori (quasi 368mila, con 1,32 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 679 euro, e va da un minimo di 590 euro per i nuclei composti da due persone a un massimo di 739 euro per quelli composti da cinque persone. I nuclei con presenza di disabili sono oltre 201mila, con 451mila persone coinvolte. L’importo medio è di 489 euro, con un minimo di 384 euro per i nuclei composti da una sola persona e un massimo di 700 euro per quelli composti da cinque persone.

La distribuzione per aree geografiche vede 449mila beneficiari al Nord, 341mila al Centro e 1,72 milioni nell’area Sud e Isole. Nel corso dei primi otto mesi dell’anno, le revoche hanno riguardato oltre 42mila nuclei e le decadenze sono state 221mila.