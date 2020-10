"Foggia alzi la voce". Forza Nuova scende in piazza venerdì: "Daremo spazio a tutti, è solo l'inizio delle mobilitazioni"

La chiusura di ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie e gelaterie a partire dalle 18, quindi le misure anti-covid varate dal Governo nell'ultimo Dpcm del 24 ottobre, spinge Forza Nuova Puglia a scendere in piazza venerdì alle 18 in corso Garibaldi angolo piazza De Carolis.

Non sarà una manifestazione ma un'assemblea pubblica per dibattere sui provvedimenti e restrizioni, contestati dagli organizzatori, tra cui il comitato Italia Libera: "Sarà solo l'inizio di una serie di mobilitazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale" fanno sapere.

"L'invito a partecipare è esteso a chiunque non voglia accettare supinamente queste assurde restrizioni che oltre a sottrarre libertà personali uccideranno l'economia e toglieranno migliaia di posti di lavoro. La piazza sarà plurale e non connotata politicamente e darà spazio a tutti coloro che chiederanno la parola. Riteniamo che anche Foggia debba far sentire la propria voce sull' argomento"