Altolà a Crisetti sulla Giunta da cinque consiglieri: “Rispetti i risultati elettorali del 2019”

I cinque consiglieri comunali del Gruppo Misto e di Res invitano il sindaco di San Giovanni Rotondo a completare la Giunta “rispettando l’esito elettorale del 2019 e gli accordi tra i gruppi consiliari che hanno permesso a Michele Crisetti di ricoprire la più che prestigiosa carica”.

A tre giorni di distanza dall’accordo di fine consiliatura siglato da undici consiglieri, arriva l’altolà di Antonio Pio Cappucci, Mauro Ciavarella, Domenico Gemma (Gruppo Misto), Nunzia Canistro e Gaetano Cusenza (Res), che evidentemente provano a scongiurare nuovi ingressi nell’esecutivo che riflettano l’attuale maggioranza allargata.

Oggi ribadiscono di far parte “legittimamente e senza ombra di dubbio” della maggioranza. Rivendicano il loro “notevole contributo” all’elezione di Crisetti, che “ha stravinto sul suo antagonista Giuseppe Mangiacotti, candidato delle destre”, ricordano oggi, proprio quando ormai risulta tra i firmatari dal documento. E a riprova della loro appartenenza alla maggioranza, richiamano il “notevole e a volte decisivo contributo” all’azione amministrativa in questi quattro anni.

Si dicono “abbondantemente sorpresi” dal documento firmato da sindaco, Partito Democratico, San Giovanni Rotondo Popolare, Unione di Centro e Partito della Città, e non lo condividono assolutamente. L’unico scopo che intravedono in quell’accordo è “ampliare inutilmente, senza alcuna valida giustificazione politica, la maggioranza espressa dagli elettori”.

Rispondono, così, a “illazioni e battute di alcuni amministratori che trascorrono, a dire la verità da sempre, il loro tempo a costruire inutili provocazioni, anziché ‘costruire la nostra città’, vera e unica finalità di chi fa politica. Chiaramente – scrivono – è una questione di stile”.

In un finale ‘ecumenico’, si ripromettono di vivere l’ultimo anno della consiliatura “nel sano confronto e accompagnati dai valori di democrazia e trasparenza”.

Nei giorni scorsi, in un volantino, il ‘centrodestra unito’, vale a dire Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Liberi e Forti, si era espresso sulla Ztl e aveva parlato di “camaleontica maggioranza” e di “consiglieri che si sono dimostrati, ancora una volta, campioni di ‘salto della quaglia’”.

“Ma che votiamo a fare?” è stato, invece, il provocatorio interrogativo del Partito della Rifondazione Comunista: “Dopo 4 anni di continue turbolenze, di attacchi continui, di comunicati stampa, il sindaco Crisetti anziché prendere atto di non avere più i numeri in consiglio comunale e quindi rimettere il proprio mandato, decide di allearsi con chi è uscito sconfitto alle elezioni amministrative del 2019, con chi è stato bocciato nelle urne, con chi non si voleva in maggioranza – osservano dal Circolo ‘Luigi Pinto’ - Per l’ennesima volta il mandato popolare viene tradito alimentando sempre più la disaffezione nei confronti della politica, facendo entrare dalla finestra chi si è buttato fuori dalla porta e lo si fa solo per campare un altro anno”.